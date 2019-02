Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato sulle anticipazioni della telenovela spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Finalmente nei prossimi episodi italiani il triangolo amoroso tra Simon Gayarre (Jordi Coll), Elvira Valverde (Laura Rozalen), e Adela (Marian Arahuetes) giungerà al termine. L’ex suora, la figlia del colonnello Arturo, e il fratellastro di Leandro purtroppo usciranno di scena, ma prima ci sarà un drammatico evento. Il pubblico assisterà alla morte di Adela che sacrificherà la sua vita per salvare quella del marito. In particolare proprio quando il figlio illegittimo di Susana e la Valverde saranno intenti a fuggire dal paese, verranno aggrediti dai sicari di Arturo. L’ex religiosa verrà uccisa per errore durante lo scontro, ma il suo decesso consentirà ai due innamorati di sfuggire dalle grinfie del colonnello. Simon ed Elvira dopo aver detto addio ad Adela, si trasferiranno a Genova.

Simon ed Elvira progettano la loro fuga, Arturo scopre l’inganno della figlia

Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, Elvira avrà una strana reazione quando Simon si getterà nuovamente tra le sue braccia pur essendo sposato. La figlia del colonnello Arturo dirà all'ex maggiordomo di voler tornare in convento, precisando di non voler più essere un amante. Il Gayarre ribadirà il suo amore alla Valverde riuscendo a farle cambiare idea. A quel punto i due innamorati organizzeranno la loro fuga da Acacias 38, dato che decideranno di trasferirsi a Genova. Purtroppo Adela ostacolerà il piano della coppia adultera, dato che non appena sorprenderà il marito baciare la sua rivale metterà al corrente Arturo su ciò che ha visto.

Quest'ultimo grazie all'avviso dell'ex suora non farà fatica a capire che la sua consanguinea non ha nessuna intenzione di prendere i voti. Nel frattempo Elvira ingannerà il padre, promettendogli che tra due giorni farà ritorno nell'istituto religioso: a quel punto il Valverde Senior chiederà ad Adela di tenere sotto controllo il consorte, per scoprire cosa sta tramando con sua figlia.

La morte di Adela, il Gayarre e la Valverde lasciano Acacias 38

Sfortunatamente il fratellastro di Leandro si farà smascherare dalla moglie, rivelando di aver progettato la sua fuga con Elvira, a Victor, Liberto, e Celia. Adela svelerà l’intento di Simon e della rivale ad Arturo, che accetterà su sua richiesta di non fare del male ai due adulteri.

Purtroppo l’arcigno militare ingannerà l’ex suora, dato che ordinerà ai suoi uomini di mettere fine all'esistenza del Gayarre, in modo che la figlia si decida a rinchiudersi nel monastero. La nuora di Susana dopo essere stata assalita dai sensi di colpa, raggiungerà Simon ed Elvira proprio quando i due amanti si scontreranno con i sicari di Arturo. Purtroppo uno dei malviventi ingaggiati dal colonnello, premerà il grilletto della sua pistola uccidendo Adela. Quest'ultima morirà tra le braccia del marito, ma prima di chiudere gli occhi per l’ultima volta, gli darà la sua benedizione per poter scappare con la Valverde. Il fratellastro di Leandro ed Elvira dopo aver ordinato al cocchiere di trasportare il cadavere dell'ex suora ad Acacias 38, si recheranno a Barcellona per salire sul primo transatlantico diretto in Italia.