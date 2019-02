Annuncio

Annuncio

Consueto spazio dedicato alla soap opera di origini iberiche Una Vita. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana Ramon Palacios, pur avendo dimostrato di aver superato il lutto della sua amata Trini Crespo, perderà le staffe. Il padre di Maria Luisa allontanerà Celia da casa in malo modo non riuscendo a sopportare la sua ossessione nei confronti della sua bambina (Milagros). Samuel Alday, dopo non aver portato al termine un terribile incarico di Jimeno Batán per la mancanza di coraggio, verrà minacciato dallo stesso.

Una Vita: Inigo rifiuta l’aiuto di Leonor, lite accesa tra Lolita e Celia

Le anticipazioni delle puntate spagnole che andranno in onda dal 18 al 22 febbraio rivelano che Ramon sembrerà essersi ripreso dopo la morte della moglie Trini.

Annuncio

In particolare il Palacios Senior si avvicinerà per la prima volta alla figlia Milagros. Intanto Inigo, dopo aver appreso da Andrés di avere soltanto quattro giorni per rimborsare metà del suo debito, rifiuterà l’aiuto di Leonor dicendole che si tratta di qualcosa di pericoloso. Le cameriere scopriranno, grazie a Marcelina, che Fulgencia è ritornata nella sua città. Nel frattempo Samuel non riuscirà ad uccidere la figlia del politico che ha contratto il debito con Jimeno Borrás. Intanto il padre Bartolomé consiglierà a Telmo di creare una fondazione di beneficenza per proteggere il patrimonio di Lucia, ma soprattutto gli proporrà un piano per smascherare Espineira. Íñigo e Leonor cercheranno di tranquillizzare Tito senza riuscirci.

Annuncio

I migliori video del giorno

Quest’ultimo si metterà alla ricerca di Flora ma sarà vittima di un pestaggio da parte dei seguaci di Andrés. Dall'altra parte Celia continuerà ad intromettersi nelle cure della figlia di Ramon. Casilda crederà di aver trovato Arsenio mentre Lolita si scaglierà contro la moglie di Felipe in mezzo alla strada per aver cercato un'altra infermiera per Milagros. In seguito Lucia festeggerà il suo compleanno a La Deliciosa, e annuncerà la creazione della fondazione Marqués de Válmez agli ospiti che non comprenderanno i motivi che l'hanno spinto a rinunciare all’eredità.

Lucia accusa Ramon, Carmen salva la vita a Samuel

Rosina, informata del sequestro di Flora dalla figlia, sarà disposta a pagare il riscatto a condizione che intervenga la polizia ma Inigo non accetterà l’aiuto della Rubio.

Annuncio

Fabiana dirà a Servante di sapere dove si trovano Arsenio e Salvadora. Intanto Lolita si lamenterà per l'atteggiamento morboso di Celia con la figlia di Ramon. L’avvocato Alvarez Hermoso si arrabbierà con la moglie per non aver partecipato alla festa di Lucia per rimanere con Milagros. Samuel rientrerà a casa con i vestiti macchiati di sangue e sorprenderà Carmen e Cesareo cenare insieme. Lucia e Telmo decideranno di sposarsi dopo aver costituito la fondazione Marqués de Válmez. Nonostante la riluttanza di Ramon, la moglie di Felipe deciderà di fare una passeggiata con la piccola Milagros. Jimeno Batán minaccerà Samuel per non aver eseguito il suo ordine. Nel frattempo Flora verrà rilasciata sana e salva mentre il Palacios caccerà dalla sua abitazione Celia. Quest’ultima troverà conforto tra le braccia del marito mentre Lucia accuserà Ramon di aver tentato di fare del male a sua cugina. Ramon, dopo aver parlato con Felipe, chiederà scusa a Celia ma continuerà a non fidarsi di lei. Dopo il ritorno di Flora a La Deliciosa verrà assunto anche Tito come cameriere.

Successivamente Jimeno Batán non riuscirà a mettere fine all’esistenza di Samuel grazie all’intervento provvidenziale di Carmen. Infine, mentre l’Alday avrà una spiacevole conversazione con Lucia per strada, si sentirà uno sparo all’interno della chiesa.