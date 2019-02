Annuncio

Nuovo appuntamento con la famosa soap opera “Il Paradiso delle Signore Daily”, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai Uno a partire dalle 15:30. Negli episodi della prossima settimana non mancheranno come al solito colpi di scena. Scopriamo insieme quali sorprese ci attendono. La capo commessa Clelia Calligaris, sempre più turbata per la presenza del marito Oscar a Milano, deciderà di lasciare la città da sola. Andreina Mandelli, avendo il timore che l’ostilità della Sant’Erasmo e dei suoi nipoti possa creare problemi alla sua relazione sentimentale con Umberto, attuerà una strategia per farlo ingelosire al tal punto che lo stesso le chiederà di trasferirsi a Villa Guarnieri.

Nicoletta rifiuta l’aiuto di Riccardo, Oscar su tutte le furie

Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori vedranno da lunedì 25 febbraio a venerdì 1° marzo 2019, rivelano che Nicoletta rifiuterà l’aiuto economico di Riccardo, contro il volere della madre Silvia che le ricorderà che non è facile crescere un figlio senza il sostegno del padre. Intanto, Elena andrà su tutte le furie dopo aver appreso che Ludovica e Antonito si sono scambiati un bacio in occasione della festa di San Valentino. Successivamente, Tina penserà che il fratello ha cambiato il suo atteggiamento soltanto per ripicca. Gabriella sarà molto entusiasta perché presto poserà come modella per il Paradiso Market: purtroppo la Rossi rischierà di rovinare il servizio fotografico pensato da Marta a causa dei consigli sbagliati di Lisa.

Marta, dopo aver messo un punto alle tensioni legate a Lisa e alla giovane Guarnieri, proporrà al fidanzato di incidere un motivo musicale con la voce di Tina per pubblicizzare il nuovo catalogo: Conti dopo aver riflettuto a lungo si lascerà convincere. Nicoletta deciderà di invitare Cesare a casa di Gabriella e Roberta. Luca spingerà Lisa a vendicarsi, mentre Luciano cercherà di rovinare la reputazione di Oscar. Riccardo chiederà al padre di mettergli da parte il patrimonio di famiglia che gli spetta, prima di farci arrivare Andreina. Luciano riuscirà a convincere Vittorio ad interrompere la collaborazione con Oscar, facendo andare su tutte le furie il diretto interessato.

Clelia vuole lasciare Milano, Umberto geloso di Andreina

Marta assisterà ad una discussione accesa tra Lisa e uno sconosciuto, che la offenderà pesantemente.

In seguito Luca mentre continuerà a portare avanti la sua vendetta grazie alla complicità della Conterno e della Mandelli, apprenderà che Clelia vuole lasciare Milano. Nel frattempo, dopo la cena a Villa Guarnieri, gli animi saranno accesi perché Riccardo avrà un diverbio con il padre. Luciano, essendo sempre più preso da Clelia, sarà intenzionato a partire con lei; purtroppo quest’ultima cercherà di convincere il suo amato a non seguirla. Silvia, spinta da Oscar, vorrà affrontare la capo commessa Clelia. Lo sconcertante passato di Lisa verrà sbandierato ai quattro venti. Riccardo, dopo aver ribadito alla sorella di amare ancora Nicoletta, deciderà di affrontare Cesare. Umberto, dopo aver provato gelosia nei confronti di Andreina, le proporrà di trasferirsi a Villa Guarnieri. Il piano di Luca Spinelli funzionerà alla perfezione, perché tutto procederà secondo i piani, anche contro Riccardo che rientrerà a casa ubriaco. Per finire Vittorio, dopo essere stato umiliato da Lisa al Paradiso, farà una scelta importante senza avvisare Marta.