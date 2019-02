Annuncio

Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni incentrate sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, che avremo modo di vedere in onda la prossima settimana, dal 25 febbraio all'1 marzo in prima visione assoluta. Nuovi appuntamenti che si preannunciano densi di novità per tutti gli appassionati di questa serie che, settimana dopo settimana, sta conquistando un pubblico sempre più vasto.

Nicoletta rifiuta l'aiuto economico di Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino all'1 marzo su Raiuno, rivelano che Nicoletta alla fine decide di rifiutare l'aiuto economico che le è stato proposto da Riccardo, scontrandosi così con il parere della mamma.

Intanto per Elena arriverà una doccia fredda: la donna, infatti, scopre che tra Antonio e Ludovica c'è stato un bacio. I due si sono lasciati andare alla passione durante la serata di San Valentino.

Intanto Marta propone a Vittorio di incidere un motivo musicale con la voce di Tina per pubblicizzare il nuovo catalogo del Paradiso delle signore. Occhi puntati anche su Riccardo: in questi nuovi episodi della soap opera di Raiuno, vedremo che l'uomo chiederà a suo padre di preservargli la parte di eredità che gli spetta, in modo tale da evitare che Andreina possa mettere le mani anche su quella.

Luciano, invece, cercherà di fare il possibile per convincere Vittorio ad interrompere la nuova collaborazione con Oscar e alla fine riuscirà ad avere la meglio. Intanto Marta si troverà ad assistere ad una furibonda lite tra Lisa e uno sconosciuto: una situazione che la lascerà senza parole.

Umberto e Andreina fidanzati ufficialmente

Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che a villa Guarnieri verrà organizzata una cena con la quale verrà ufficializzata a tutti la storia d'amore tra Umberto e Andreina. Al termine della serata, però, vedremo che Vittorio sarà nuovamente protagonista di un nuovo accesissimo scontro con suo padre. Luciano, intanto, vorrebbe seguire Clelia a Milano, ma lei cerca in tutti i modi di convincerlo a restare con la sua famiglia.

Intanto la scaltra Andreina metterà a punto un piano diabolico, con il quale farà in modo che Umberto diventi geloso di lei, al punto da doverle chiedere di trasferirsi da lui a villa Guarnieri, così da poter stare maggiormente tranquillo.