Una nuova puntata dell'Isola dei Famosi è andata in onda ieri 20 febbraio in prima serata su Canale 5 e dove come di consueto, abbiamo visto gli animi piuttosto accesi dei naufraghi. In particolare Paolo Brosio, senza mezzi termini, ha denunciato le irregolarità nella prova leader della scorsa settimana che ha visto la vittoria di Soleil Sorgè, la quale secondo il giornalista, sarebbe stata avvantaggiata dalla produzione. Insinuazioni che tra l'altro, in settimana, erano già comparse su Twitter, dove molti utenti avevano denunciato il fatto.

Paolo Brosio contro la produzione dell'Isola dei Famosi: 'Soleil favorita nella prova del fuoco'

Paolo Brosio non ha peli sulla lingua e come sempre dice sempre quello che pensa.

Nel corso della diretta di ieri, durante lo spazio dedicato alle nomination segrete, il naufrago ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa ed ha denunciato delle presunte irregolarità durante la prova del fuoco della scorsa settimana, che aveva visto sfidarsi Soleil e Aaron per aggiudicarsi la fascia di leader della settimana. Prova vinta dalla giovane influencer che però, a detta del naufrago, sarebbe stata avvantaggiata in quanto la fiamma sarebbe stata molto meno potente rispetto a quella del 'rivale'. Un'accusa che arriva dopo le insinuazioni fatte anche dagli utenti di Twitter i quali, sul social network, nei giorni scorsi, avevano già notato questa anomalia. La Marcuzzi in diretta ha cercato di correre ai ripari dichiarando che tutti sono stati tratti in inganno dalla diversa inquadratura che ha fatto apparire la fiamma di Soleil meno potente di quella di Aaron. Spiegazioni che sembrano comunque non aver convinto molto né il pubblico né tanto meno Paolo Brosio.

Isola dei famosi: Soleil divide il gruppo e flirta con Jeremias

Soleil Sorgè sin dal suo arrivo sull'Isola dei Famosi 2019 ha creato grande scompiglio tra i naufraghi, spaccando il gruppo a metà. La scorsa settimana è stata leader è il suo atteggiamento autoritario e senza peli sulla lingua a molti non è piaciuto. Le sorelle Mihajlovic sono state accusate di non fare niente, e così anche Luca Vismara che proprio con Soleil ha avuto una violenta lite. I due a quanto sembra, proprio non si sopportano, mentre alcuni naufraghi accusano la giovane di essere entrata a gamba tesa in un gruppo già consolidato, stravolgendo i già precari equilibri. La Sorgè come abbiamo visto, incurante delle critiche di molti compagni di avventura, prosegue il suo percorso e continua a flirtare con Jeremias Rodriguez, con il quale ha passato momenti di passione sulla Isla Bonita.

Non resta che attendere la prossima puntata dell'Isola dei Famosi prevista per mercoledì 27 febbraio, e seguire i vari day time per scoprire ulteriori novità su Soleil e tutto il gruppo dei naufraghi.