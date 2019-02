Annuncio

Gaffe in diretta per Mara Venier nel corso della puntata di oggi di Domenica In. Nel bel mezzo del gioco telefonico con il 'tabellone', la zia Mara è stata sorpresa dall'arrivo in studio di Paolo Ruffini, tra gli ospiti della puntata di questo pomeriggio, il quale ha colto la conduttrice di soprassalto, facendola spaventare e portandola a dire una parolaccia in diretta, tra l'imbarazzo di tutti i presenti.

La gaffe di Mara Venier a Domenica In: 'Ma vaffa....' rivolta a Paolo Ruffini

La conduttrice di Domenica In, infatti, proprio non si aspettava quell'arrivo inatteso di Paolo Ruffini e così nel momento in cui il comico e attore l'ha sorpresa con un 'Boo', ecco che la zia Mara si è lasciata andare ad un sonoro 'Vaffa....' in diretta che ha detto in maniera esplicita, salvo poi scusarsi pochissimi secondi dopo.

La Venier, infatti, dopo aver detto la parolaccia si è resa subito conto della gaffe imbarazzante che ha fatto a Domenica In e così è corsa subito ai ripari, chiedendo scusa a tutti gli spettatori che in quel momento stavano guardando la trasmissione da casa.

Il video della gaffe della zia Mara ha fatto subito il giro del web e della rete anche se il pubblico l'ha perdonata e nonostante lo scivolone in diretta non ha puntato il dito contro la conduttrice, la quale ha chiesto più volte perdono al suo pubblico per la parolaccia.

Adoroooo tutto questo rido fino a domenica prossima 😂😂😂🔝🔝🔝✈️✈️✈️✈️ #DomenicaIn pic.twitter.com/qEaLfNtBn1 — IHaveAdream (@SaCe86) 24 febbraio 2019

Domenica In, Mara Venier si commuove per la chiamata del marito Nicola

Nonostante questa parentesi da dimenticare, la puntata odierna del programma festivo di Rai 1 è stata decisamente ricca di sorprese e colpi di scena.

In apertura di trasmissione, per esempio, è arrivato Mahmood vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo, il quale ha cantato per ben due volte 'Soldi', il brano vincitore della kermesse musicale.

E poi ancora la zia Mara ha intervistato in studio Stefano De Martino, che per la prima volta ha parlato in televisione del presunto ritorno di fiamma tanto chiacchierato con Belen Rodriguez. Pur non confermando la notizia nel salotto di Domenica In, De Martino ha ammesso che sia lui che Belen stanno lavorando per ricostruire un clima di serenità e tranquillità e lo stanno facendo in primis per il bene del piccolo Santiago. Nel corso del pomeriggio, inoltre, la Venier ha ricevuto anche la telefonata in diretta da parte di suo marito Nicola Carraro, il quale l'ha spiazzata con un 'Ti amo' che ha fatto commuovere fino alle lacrime la 'zia' più amata d'Italia.