Trapelano nuove anticipazioni sul mondo di Uomini e donne dopo la che lo scorso venerdì sera è andata in onda la prima puntata speciale del serale dedicato alla scelta finale di Teresa Langella. Come ben saprete, però, l'esito di questa scelta per la bella tronista napoletana non è stato positivo, dato che dopo aver rivelato il suo sentimento al giovane Andrea Dal Corso, Teresa si è beccata un secco 'No' da parte del ragazzo, il quale non si è presentato all'incontro e alla festa prevista in villa con tutti i familiari della tronista e il cast della trasmissione stessa.

Spoiler Uomini e donne, arriva l'atteso confronto tra Teresa e Andrea dopo il rifiuto

Un clamoroso rifiuto che ovviamente ha lasciato l'amaro in bocca alla povera Teresa, fortemente amareggiata dall'esito di questo lungo percorso a Uomini e donne.

Qualche giorno dopo la messa in onda della puntata speciale del programma in prime time, Andrea ha ripreso la parola su Instagram, scrivendo che in quel contesto gli sarebbe piaciuto potersi rivedere con Teresa e spiegarle i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione.

Purtroppo, però, le 'regole' della trasmissione di Canale 5 non lo prevedevano e quindi Andrea è dovuto andare via dalla villa senza neppure avere la possibilità di confrontarsi con la ragazza. Ma adesso, ecco che i due avranno la possibilità di avere il tanto atteso confronto che i fan della trasmissione di Maria De Filippi attendono ormai con trepidazione.

Anche Antonio presente al confronto tra Teresa e Andrea

Le anticipazioni rivelano che nella prossima registrazione di Uomini e donne trono classico, che avverrà il prossimo 21 febbraio, in studio arriveranno anche Teresa e Andrea, pronti a dirsi tutto ma proprio tutto, guardandosi in faccia.

Un confronto al quale parteciperà anche il terzo protagonista di questa scelta: parliamo del giovane Antonio, rifiutato da Teresa nonostante avesse 'conquistato' il giudizio positivo del papà della tronista.

Antonio in questi giorni è stato molto richiesto dal pubblico social come nuovo tronista del programma di Maria De Filippi e chissà se la conduttrice prenderà davvero sul serio questa richiesta, dato che dopo le scelte di Teresa e Lorenzo, dovranno arrivare i nuovi volti sul trono. Intanto vi segnaliamo che venerdì 22 febbraio andrà in onda il secondo speciale di Uomini e donne - La scelta, questa volta dedicato a Lorenzo Riccardi.