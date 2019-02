Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni sulla scelta di Teresa Langella, stanno facendo molto discutere; pare, infatti, che la ragazza abbia preferito Andrea Dal Corso ad Antonio Moriconi, ma si sia beccata un bel "no". A svelare quello che sarebbe successo nel castello dove è avvenuta la registrazione del primo speciale di Uomini e donne, è stato il "Vicolo delle News", che ha anche fatto sapere che il corteggiatore e la tronista si sarebbero rivisti dopo il rifiuto. Sul web, inoltre, si dice che il ragazzo avrebbe chiesto alla redazione di potersi confrontare con la napoletana per spiegarle le ragioni della sua risposta; non si sa se questo faccia a faccia abbia cambiato il destino della coppia oppure no.

Teresa avrebbe scelto Andrea ricevendo un 'no'

Venerdì 15 febbraio andrà in onda la prima puntata serale di Uomini e Donne, cioè quella dedicata alla scelta di Teresa Langella.

Annuncio

La ragazza ha già registrato lo speciale che la vede protagonista lunedì 11/02, perciò sul web stanno circolando moltissime indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto nel castello tra lei e i suoi corteggiatori.

Stando a quello che si vocifera da qualche giorno, la tronista avrebbe spiazzato tutti preferendo Andrea Dal Corso ad Antonio Moriconi.

Il blog "Vicolo delle News", oltre ad anticipare la scelta della napoletana, nelle scorse ore ha fatto sapere cosa avrebbe risposto Andrew alla proposta di Teresa di conoscersi meglio lontano dalle telecamere; in rete si dice che il ragazzo avrebbe detto "no" alla Langella, infrangendo il suo sogno di terminare l'avventura a Uomini e Donne con un lieto fine.

Annuncio

I migliori video del giorno

A far crescere i sospetti sul fatto che la scelta della tronista sia ricaduta su Dal Corso, sono state anche alcune mosse che hanno fatto sui social network i parenti di Antonio; mentre erano in corso le riprese della puntata, infatti, la sorella di Moriconi e dei suoi amici erano attivi su Instagram (a tutti gli ospiti sono stati "sequestrati" i cellulari fino a mezzanotte circa).

Ipotesi faccia a faccia tra Andrea e Teresa dopo il mancato lieto fine

"Vicolo delle News" ha regalato un'altra interessante anticipazione ai fan di Uomini e Donne: dopo aver detto "no" a Teresa, sembra che Andrea abbia chiesto alla redazione di poter incontrare la ragazza per motivarle la sua decisione. Non sappiamo se questo faccia a faccia c'è stato oppure no, ma i bene informati sostengono che è alquanto difficile che la situazione sia cambiata dopo questo eventuale confronto; pare che Dal Corso fosse convinto di non voler fare coppia fissa con la Langella già da un bel po' di tempo.

Annuncio

Come sono andate davvero le cose tra la tronista e il corteggiatore, lo scopriremo venerdì 15 febbraio, quando su Canale 5 andrà in onda il primo speciale del programma di Maria De Filippi dedicato alle scelte dei protagonisti del "Classico".

La settimana successiva, invece, toccherà a Lorenzo Riccardi comunicare a Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià la sua decisione finale (anche se si vocifera che la preferenza del giovane sia ricaduta sulla romana, e che lei gli abbia risposto di "sì").