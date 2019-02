Annuncio

Arriva su Canale 5 la fatidica puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta finale di Teresa Langella. Le anticipazioni ufficiali rivelano che questo venerdì 15 febbraio in prime time alle ore 21.30 verrà trasmesso il primo degli appuntamenti speciali con il dating show di Maria De Filippi, il quale sarà dedicato proprio alla bella tronista napoletana, la quale si congederà dal pubblico rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dal contesto televisivo.

Spoiler Uomini e donne, stasera arriva la scelta di Teresa Langella

E a poche ore dalla messa in onda della puntata speciale di Uomini e donne in prime time, ecco che sono arrivate le prime anticipazioni su quello che vedremo in prima serata.

Possiamo così svelarvi che Teresa sarà 'preoccupata' fino alla fine di questo percorso e infatti avrà un momento di sfogo con la dama Gemma Galgani, dove vedremo che si lascerà andare anche alle lacrime.

La tronista, infatti, ammetterà al cospetto di Gemma di essere realmente interessata sia ad Andrea che ad Antonio e che quando passa del tempo con l'uno poi si sente in colpa per l'altro corteggiatore, che nel frattempo spia quello che sta accadendo dall'altra parte della villa. Uno stato d'animo che verrà capito alla perfezione da parte della stessa Gemma, la quale anche lei non riuscirà a trattenere la commozione nel vedere la giovane ragazza in preda a questo conflitto sentimentale. La dama ha così consolato Teresa, dandole la giusta carica per affrontare il momento e prendere la decisione migliore per lei.

Non mancheranno poi i colpi di scena e sempre dalle anticipazioni di queste ore sulla scelta di Teresa Langella, possiamo svelarvi che per i due corteggiatori non mancheranno i momenti di tensione e di rabbia. Andrea, per esempio, che in un primo momento aveva detto di non sapere se avesse preso parte o meno alla registrazione della scelta, alla fine ci sarà ma non nasconderà la sua amarezza quando assisterà agli incontri tra Teresa e il suo 'rivale' in amore.

La scelta finale di Teresa sarebbe ricaduta su Andrea Dal Corso

Ma chi sarà il corteggiatore che alla fine di questa avventura verrà scelto dalla bella Teresa Langella? Ad anticipare quello che succederà nel corso della puntata speciale di Uomini e donne di questa sera è stato Il Vicolo delle News, il quale ha fatto sapere che alla fine la tronista ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Andrea Dal Corso, anche se sembrerebbe che la risposta del ragazzo non sarebbe stata positiva salvo poi un ripensamento.