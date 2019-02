Annuncio

Annuncio

Il conto alla rovescia per la puntata della scelta di Teresa Langella è ufficialmente iniziato. Venerdì 15 febbraio verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 la decisione finale della tronista napoletana, alle prese con i corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Cornici di questi romantici momenti saranno due location d'eccezione: una villa, nella quale Teresa trascorrerà un ultimo weekend con i due ragazzi per togliersi anche gli ultimi dubbi su di loro. E successivamente un castello medievale dove avverrà la scelta vera e propria e dove verrà celebrata la festa di fidanzamento alla presenza di ospiti molto importanti: non solo le famiglie dei protagonisti ma anche coppie nate a Uomini e donne oltre che volti storici del programma quali Tina Cipollari, Giulia De Lellis e Gemma Galgani. E proprio quest'ultima avrà l'importante ruolo di consigliera per la Langella, sostenendola nelle fasi decisive del suo percorso nel dating show.

Annuncio

Uomini e donne anticipazioni: Teresa cerca il conforto di Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e donne continuano a concentrarsi sulla scelta di Teresa Langella che verrà effettuata tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. I due corteggiatori, con dei caratteri e delle abitudini molto diverse, sono riusciti a conquistare la tronista nei tre mesi di percorso all'interno del Trono Classico. Dopo avere minacciato di non presentarsi in villa, deluso per il bacio scambiato dalla Langella con Antonio, Andrea alla fine ha cambiato idea ed ha presenziato nel weekend precedente alla scelta. La conferma arriva dalle prime immagini diffuse da Witty Tv nelle quali si vedono lui e Teresa abbracciati in un momento romantico.

Annuncio

Per tentare di conquistare la napoletana, Andrea ha optato per una cena elegante con piatti preparati da Alessandro Borghese. Antonio Moriconi, che ha preferito chiedere l'intervento di Gigi Finizio (cantante preferito da Teresa) per una serenata, si vede nelle foto diffuse sul web all'interno di una casetta in miniatura mentre parla e sorride insieme alla tronista. Il weekend in villa, che ha avuto luogo qualche giorno fa, potrebbe comunque non avere chiarito le idee alla Langella, apparsa confusa e in lacrime assieme a Gemma Galgani mentre quest'ultima cerca di confortarla.

La scelta di Teresa Langella: meccanismo e ospiti

La registrazione della scelta di Teresa Langella potrebbe essersi tenuta nella giornata di ieri 11 febbraio anche se al momento i diretti interessati continuano a restare in silenzio, come da accordi con la produzione.

Annuncio

In attesa di conoscere gli sviluppi del caso, sono stati comunque resi noti ulteriori dettagli sulla festa di fidanzamento che si è tenuta in un castello medievale. In essa sono stati invitati amici e parenti dei protagonisti, è stato organizzato un ricco buffet con musiche e decorazioni fiabesche alle quali vanno aggiunti elegantissimi abiti da sera. A tale avvenimento, però, avrebbe potuto non presentarsi il corteggiatore scelto dalla tronista rispondendo così di "no" alla sua decisione. A fare da cornice a tale avvenimento, segnaliamo la presenza di Gemma Galgani, nel ruolo di confidente, della stylist Anahi Ricca, di Giulia De Lellis insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti oltre che ad alcune coppie che si sono conosciute e innamorate all'interno del programma di Canale 5. Assente, invece, Maria De Filippi.