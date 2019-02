Annuncio

La prima puntata della fiction Non Mentire con Alessandro Preziosi e Greta Scarano ha ottenuto un notevole successo. I fan hanno infatti accolto positivamente tale lavoro definendolo molto intrigante e fatto bene. Nella prima puntata abbiamo visto che i due protagonisti hanno trascorso la notte insieme ma il giorno seguente si sono ritrovati con ricordi completamente diversi sulla serata. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo domenica 24 febbraio.

Seconda puntata fiction con Preziosi-Scarano

Le anticipazioni della seconda puntata di Non Mentire ci raccontano che la Nardini, dopo la notte trascorsa con Andrea, deciderà di denunciare l'uomo per violenza sessuale. Grazie alla testimonianza di Donato, però, la Procura deciderà di non proseguire le indagini sul Molinari.

Ferraro, infatti, scagionerà Andrea raccontando alle Autorità di una vecchia esperienza avuta con Laura. Marika, intanto, arriverà in ospedale con un'emorragia e Laura chiederà ad Andrea di mentire sul malessere della ragazza. Inizialmente l'uomo resterà indispettito da tale richiesta poi però si renderà conto che la famiglia della giovane è conservatrice. Una bugia, a fin di bene, quindi, eviterebbe a suo figlio Luca di avere eventuali problemi.

Laura si reca a Roma

Vanessa Alaimo, l'ispettore capo, comunicherà al Molinari che le accuse a suo carico sono cadute per cui l'uomo tirerà finalmente un sospiro di sollievo. Il cardiochirurgo, poi, ne parlerà al figlio che però continuerà ad essere risentito nei suoi confronti.

Laura, intanto, deciderà di recarsi a Roma per indagare sul passato di Andrea e per scoprire qualcosa in più sul suicidio della sua ex moglie. Il Molinari, invece, deciderà di denunciare Laura e per farlo si servirà del suo avvocato. L'uomo, poi, conoscerà una donna su un sito di incontri e chiederà al Direttore Sanitario di farlo tornare a svolgere il suo ruolo di cardiochirurgo.

Succederà poi che Vanessa, dopo aver parlato con Giulia sul internet, si addormenterà. Al suo risveglio, però, si sentirà stordita e confusa e si accorgerà di avere notevoli perdite di sangue. Per questo si precipiterà in ospedale temendo per la sorte del suo bambino. Laura, invece, tornerà a Torino senza aver trovato nulla di importante sul passato del Molinari.

Quando rientrerà nella sua dimora, infine, troverà la lettera di querela inviatale dall'avvocato di Andrea per cui si recherà a casa di quest'ultimo per affrontarlo.