Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, venerdì 15 febbraio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda del primo speciale di Uomini e donne, dedicato alla scelta finale della tronista Teresa Langella. Un appuntamento decisamente molto atteso dal pubblico di Canale 5 che ha dovuto vedersela contro la prima puntata della nuova stagione di Sanremo Young, il baby talent condotto da Antonella Clerici dal Teatro Ariston dove si è da poco conclusa la 69esima edizione del Festival della canzone italiana.

Testa a testa tra lo speciale di Uomini e donne e Sanremo Young di Antonella Clerici

Il verdetto degli ascolti della giornata di ieri ha stabilito che lo speciale di Uomini e donne che, con un budget decisamente low-cost, è riuscito a portarsi a casa una media di oltre 3.4 milioni di spettatori pari ad uno share del 16.70%.

Lo speciale della trasmissione di Maria De Filippi (che tuttavia ieri sera non ha preso parte allo speciale in video) ha ottenuto un grandissimo successo soprattutto sui social. L'hashtag di Uomini e donne, infatti, ha raggiunto la prima posizione della classifica dei trend topic, mantenendola per tutta la durata della trasmissione in prime time. Un discreto successo, quindi, per la De Filippi e tutto il suo gruppo di lavoro, che adesso attenderà l'esito delle restanti due puntate speciali di U&D che andranno in onda per i prossimi due venerdì su Canale 5.

Su Raiuno, invece, la prima puntata di Sanremo Young con Antonella Clerici, che ieri sera ha ospitato sul palco dell'Ariston anche John Travolta, ha ottenuto un ascolto medio di 3.6 milioni di spettatori, fermandosi al 16% di share.

Un buon esordio per la seconda edizione del programma di Raiuno, anche se questa settimana (seppur per pochissimo, almeno in termini di share) ha avuto la meglio il dating show ideato dalla De Filippi.

Debutto flop per la prima puntata di Suburra

Per quanto riguarda gli altri ascolti della serata di ieri 15 febbraio, vi segnaliamo che la puntata d'esordio di Suburra - La serie in onda su Raidue ha deluso le aspettative. L'ascolto medio, infatti, è stato di appena 890 mila spettatori con il 3.70% di share. Su La7, invece, il nuovo appuntamento con Propaganda Live di Zoro ha ottenuto un ascolto superiore al milione di spettatori pari al 5.50%. Il film Benvenuto Presidente con protagonista Claudio Bisio, ritrasmesso su Raitre, è stato seguito da una media di 1.6 milioni di spettatori con il 6.60%.