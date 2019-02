Annuncio

Annuncio

Uomini e donne, ieri 15 febbraio, è 'sbarcato' in prima serata per concedere spazio alla scelta di Teresa Langella, effettuata tra i suoi due corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Se l'esito della giovane campana non è stato positivo, dato che il suo preferito Andrea ha rifiutato di continuare a frequentarla al termine del programma, non si può dire la stessa cosa per gli ascolti del dating show ideato e prodotto da Maria De Filippi. Nonostante la rivalità con Sanremo Young, i dati Auditel non hanno deluso, superando la soglia del 16% di share, come auspicato dalla stessa De Filippi. Dal punto di vista della percentuale, lo speciale è stato il programma più visto della serata, non lontanissimo (in termini di share) dallo show condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

Annuncio

Ascolti positivi per il serale di Uomini e donne

La protagonista ieri 15 febbraio è stata Teresa Langella con il weekend trascorso in villa e successivamente con la festa di fidanzamento in uno splendido castello medievale. Con curiosità, i telespettatori di Uomini e donne e gli addetti ai lavori attendevano i dati Auditel relativi alla prima puntata serale dedicata alla scelta dei tronisti. L'appuntamento speciale, che non ha contato sulla partecipazione di Maria De Filippi, ha raccolto davanti al video 3.402.000 spettatori pari al 16.72% di share. Non lontano Sanremo Young, che su Rai 1 ha conquistato 3.623.000 spettatori, pari al 16.18% di share. A seguire, su Italia 1 The Transporter ha raggiunto 1.534.000 spettatori, corrispondenti al 6.26% di share e Benvenuto Presidente su Rai 3 con 1.627.000 spettatori e uno share pari al 6.57%.

Annuncio

I migliori video del giorno

L'esito della scelta di Teresa Langella

È stata una puntata lunga e ricca di colpi di scena, quella che i telespettatori di Uomini e donne hanno seguito ieri su Canale 5 in prima serata. Teresa Langella, al termine del suo percorso nel Trono Classico cominciato lo scorso settembre, ha trascorso un weekend in villa insieme ad Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Entrambi si sono giocati le proprie 'carte' per convincere la tronista a sceglierli. Il maestro di sci ha chiesto l'intervento di Gigi Finizio, che ha cantato una serenata per lei. Andrea Dal Corso ha organizzato una cena preparata da Alessandro Borghese. Al termine dei giorni insieme, la protagonista ha annunciato ad Antonio di non averlo scelto.

Annuncio

Ha poi atteso Andrea in un castello medievale, insieme ai familiari e a diversi ospiti, ma lui non si è presentato all'appuntamento. Poco prima ne aveva spiegato le ragioni, raccontando al padre di lei non sentirsi pronto ad un simile passo.

La prossima settimana andrà in onda un nuovo appuntamento speciale con Uomini e donne dedicato alla scelta di Lorenzo Riccardi, che trascorrerà il weekend in villa insieme a Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià.