Annuncio

Annuncio

A Uomini e donne è tempo di scelte e le anticipazioni ufficiali rivelano che, dopo aver visto quella di Teresa Langella trasmessa ieri sera su Canale 5, sta per arrivare la fatidica puntata della scelta di Lorenzo Riccardi. Il tronista è stato sicuramente uno dei personaggi più amati e, al tempo stesso, discussi di questa ultima stagione del dating show di Maria De Filippi, ecco perché i fan attendono con trepidazione di vedere le immagini della tanto attesa scelta in villa, la quale potrebbe essere ricca di colpi di scena.

Gli spoiler sulla scelta finale di Lorenzo a U&D

Nel dettaglio, infatti, in attesa della messa in onda della puntata speciale di Uomini e donne dedicata alla scelta di Lorenzo, che vedremo in onda il prossimo venerdì 22 febbraio in tv, vi anticipiamo che sono arrivati i primi spoiler su quello che sarebbe accaduto nei giorni scorsi all'interno della villa, dove c'è stata la registrazione finale.

Annuncio

Stando a quello che è stato riportato da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che il clima all'interno della villa non sia stato per niente tranquillo tra Lorenzo e le due corteggiatrici che sono arrivate al rush finale. Parliamo di Claudia e Giulia, le quali si 'sfideranno' per conquistare il cuore del bel tronista.

Sembrerebbe che Lorenzo passerà dei momenti decisamente burrascosi con la bella Claudia Dionigi, al punto che ci sarà un momento in cui abbandonerà anche la registrazione della scelta finale. Alla fine, però, stando sempre agli spoiler de Il Vicolo delle News, Lorenzo coronerà il suo sogno d'amore proprio con Claudia e questa volta la risposta finale dovrebbe essere positiva.

Lorenzo Riccardi pronto per il 'grande momento'

Chi ha seguito la prima puntata di Uomini e donne - La scelta, sa bene che l'esito finale per la bella Teresa Langella non è stato per niente positivo e alla fine la tronista ha dovuto fare i conti con il clamoroso rifiuto da parte di Andrea Dal Corso, che non si è presentato alla festa organizzata in villa.

Annuncio

Tornando, invece, alla scelta finale di Lorenzo, che vedremo in onda venerdì prossimo su Canale 5, il tronista in una recente intervista ha dichiarato che la sua grande paura è quella di fare una scelta che possa essere sbagliata per lui e di rimpiangere colei che sarà la 'non-scelta'. Ecco perché si sarebbe preso un po' di tempo in più per decidere e riflettere, mettendo a dura prova le due ragazze anche con una 'finta scelta', organizzata da Lorenzo qualche mese fa.