Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Uomini e donne potranno seguire su Canale 5 oggi 5 febbraio. Dopo la vicenda che da molti è già stata ribattezzata come il caso "Sara Affi Fella 2.0" e che ha visto coinvolti Armando Incarnato e Noel Formica, questo pomeriggio saranno Gian Battista Ronza e Claire Turotti a dover giustificare le proprie azioni davanti alla redazione dello storico dating show. La coppia, infatti, è stata sorpresa da un fan del programma mentre chiacchierava in un locale e si confrontava in merito alla strategia da seguire per restare al centro dell'interesse mediatico più a lungo possibile.

Ma dama e cavaliere non hanno fatto i conti con la caparbietà del telespettatore in questione che, dopo averli filmati, ha inviato a Gianni Sperti il risultato del loro dialogo.

E proprio questo sorprendente video verrà ritrasmesso oggi nello spazio dedicato al Trono Over, rendendo necessaria la difficile spiegazione da parte dei due diretti interessati.

Uomini e donne, Over: le accuse contro Claire e Gian Battista

Il business continua a farla da padrone in un'edizione del Trono Over che non convince molti telespettatori, sempre più preoccupati delle vere intenzioni di dame e cavalieri. Dopo avere ascoltato per diverse puntate le polemiche relative alle vere intenzioni di Rocco Fredella e Gemma Galgani oltre che Noel Formica e Armando Incarnato, ieri 4 febbraio Maria De Filippi ha lanciato il video inviato a Gianni Sperti [VIDEO]nel quale si evince chiaramente che l'intenzione di Gian Battista e Claire è restare più a lungo possibile nel programma, anche dando vita a sceneggiate organizzate in precedenza (come più volte lo stesso opinionista aveva sospettato).

Solo in seguito alla messa in onda di tali immagini, la conduttrice ha chiamato in studio i due protagonisti di questa querelle, inconsapevoli della "bomba" che era pronta ad esplodere su di loro. Dopo averli fatti parlare per qualche minuto del loro rapporto, Gianni ha cominciato ad inveire accusandoli di essere dei truffatori e impostori, ricordando che il loro comportamento è aggravato dall'età.

Puntata Uomini e donne, anticipazioni: Maria caccia Claire e Gian Battista

Se solo qualche puntata fa Maria De Filippi era apparsa fin troppo comprensiva agli occhi di Armando Incarnato, le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 5 febbraio dimostrano un comportamento molto diverso da parte della padrona di casa. Su richiesta di pubblico ed opinionisti, Maria lancerà nuovamente il video registrato nel locale in cui Gian Battista Ronza e Claire Turotti si accordano sulla strategia da seguire nelle registrazioni del Trono Over. A quel punto sarà davvero molto difficile per la dama e il cavaliere abbozzare una difesa sulla loro situazione, tanto più che verranno duramente attaccati da Gianni Sperti e Tina Cipollari, oltre che da altri protagonisti del parterre maschile e femminile (in passato criticati da Gian Battista).

Ma stando al video di anticipazioni diffuso da Witty Tv, la più pungente nei loro confronti sarà la stessa Maria De Filippi che senza mezzi termini dichiarerà: "Se anche Claire volesse rimanere, io non ci tengo". Ed è davvero difficile pensare che Queen Mary possa cambiare idea sulla coppia.