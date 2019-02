Annuncio

Questo pomeriggio c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono classico, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. In particolar modo possiamo svelarvi che l'attenzione maggiore è stata incentrata sul percorso di Luigi Mastroianni che come gli altri tronisti di questa edizione si sta avviando verso il fatidico momento della scelta finale. In particolar modo si è parlato della segnalazione che ha avuto come protagonista la corteggiatrice Valentina, la quale è stata messa nei guai ad un passo dal fatidico momento finale.

Spoiler Uomini e donne, la segnalazione su Valentina: Luigi in crisi

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che contro Valentina si è schierata la sua rivale Irene, la quale durante l'esterna con il tronista ha voluto parlargli della segnalazione che le è arrivata sul conto dell'altra ragazza.

A quanto pare, infatti, Valentina starebbe prendendo in giro tutti perché in realtà è già fidanzata con un ragazzo e quindi starebbe tenendo tutto nascosto per portare al termine il suo percorso in trasmissione e ottenere popolarità.

Insomma un sorta di caso alla 'Sara Affi Fella', di cui Luigi Mastroianni conoscerebbe bene le dinamiche e i risvolti. Il tronista, però, ammetterà di essere già a conoscenza di queste segnalazioni e dopo aver appreso la notizia in un primo momento si rifiuterà di vedersi in esterna con Valentina.

Del resto più volte Luigi ha ammesso che la sua grande paura è proprio quella di poter subire una seconda delusione dopo quella che gli è stata inflitta un po' di tempo fa dalla Affi Fella. Tuttavia Valentina ha voluto fare subito chiarezza e ha messo i 'puntini sulle i' su questa vicenda.

Luigi incontra il ragazzo misterioso di Valentina

La corteggiatrice, infatti, ha chiesto e ottenuto un incontro con Luigi, durante il quale ha portato con se anche il ragazzo che si ipotizzava potesse essere il suo fidanzato segreto. Luigi e questo ragazzo si sono così visti e hanno potuto chiarirsi a voce: la corteggiatrice ha ammesso che con questo ragazzo ha avuto un flirt un po' di tempo fa ma ha precisato che al momento tra di loro non c'è assolutamente nulla e sono rimasti buoni amici.

Una versione dei fatti che sembra aver convinto Luigi, dato che le anticipazioni che arrivano dalla registrazione del trono classico di oggi rivelano che alla fine il tronista ha 'perdonato' la corteggiatrice la quale continua ad essere in lizza per la scelta finale.