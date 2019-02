Annuncio

Ritorna l'appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, venerdì 22 febbraio, la quale è stata caratterizzata in prime time dalla seconda sfida di questa stagione tra il serale di Uomini e donne e Sanremo Young, il baby talent show condotto da Antonella Clerici e in onda su Raiuno. La scorsa settimana, la super-sfida del venerdì sera si era conclusa con un sostanziale pareggio tra le due proposte delle reti ammiraglia generaliste, cosa sarà successo invece questa volta? La Clerici avrà superato il factual della De Filippi? Vediamo il responso auditel.

Lo speciale Uomini e donne di ieri batte Sanremo Young della Clerici

Il responso auditel della giornata di ieri 22 febbraio ha sancito che ad avere la meglio in questa nuova sfida è stata la seconda puntata di Uomini e donne, che ieri sera ha ottenuto un ascolto netto di oltre 3.4 milioni di spettatori arrivando a toccare la soglia del 17.61% di share.

Rispetto alla puntata della scelta di Teresa, il programma ha mantenuto lo stesso numero di spettatori ma ha incrementato maggiormente lo share, cresciuto di oltre un punto percentuale.

Situazione differente, invece, per la seconda puntata di Sanremo Young che su Raiuno ha perso un po di spettatori rispetto al debutto della scorsa settimana. Nel dettaglio, infatti, il baby talent condotto da Antonella Clerici ha totalizzato un ascolto medio di 3.1 milioni di spettatori, fermandosi ad uno share che non è andato oltre la soglia del 14.40%. Un netto calo per lo show di Raiuno, che rispetto alla scorsa settimana ha perso quasi due punti percentuali.

Il monopolio assoluto della scelta di Uomini e donne sui social

Per quanto riguarda, invece, l'andamento social di questi due programmi di ieri sera, va detto che la scelta di Uomini e donne ha letteralmente catalizzato l'attenzione del pubblico che segue e commenta tutto su Twitter, Facebook e Instagram.

L'hashtag ufficiale della trasmissione ha raggiunto la prima posizione della classifica dei trend topic della serata, superando di diverse posizioni quello del talent show condotto dalla Clerici.

Tuttavia va detto che gli spettatori di Uomini e donne non stanno apprezzando moltissimo questo nuovo tipo di scelta. In molti, infatti, sottolineano che la scelta 'tradizionale' in studio sia decisamente più emozionante e ricca di pathos, sia per i diretti interessati che per il pubblico che guarda da casa.