Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda dal 1996 e che vede molti colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Nelle prossime puntate Franco, resosi conto di essere nel mirino di Prisco, è preoccupato per la sua famiglia. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo svelano che ci sarà un pesante diverbio tra Mariella e Cerruti, che non sanno come comportarsi nei confronti di Guido. L'Altieri è stanca di raccontare bugie e vorrebbe svelare a Guido la verità. Intanto Serena continua a fare i conti con la questione dell'eredità di suo padre. La donna viene contattata dalla cugina, che le chiede di giungere a un accordo che possa mettere d'accordo le parti.

Franco preoccupato per Angela, Ciro vuole indagare sul coinvolgimento di Prisco

Ciro offre il suo supporto a Franco al quale vuole dare aiuto; il ragazzo di troverà coinvolto sempre di più nelle dinamiche della famiglia Boschi. Nel frattempo Alex ha deciso di accettare la richiesta di Vittorio di fingere di essere la sua fidanzata, per provocare la gelosia di Anita. Il piano ha inizio e la grafica si prepara a scegliere l'abito da indossare, sebbene debba fare i conti con delle incertezze. Franco (Peppe Zarbo) invece, nonostante non riesca a camminare dopo l'aggressione ricevuta dagli uomini di Prisco, va in aiuto di Angela (Claudia Ruffo) alle prese con la macchina in panne. Ciro indaga intorno alla persona di Prisco (Fabio De Caro) per capire quanto l'uomo abbia avuto un ruolo importante nel coinvolgimento nel pestaggio mosso ai danni del padre di Bianca.

Raffaele lascia Palazzo Palladini per recarsi a Torino

Niko è preoccupato per la compagna perché crede che abbia una responsabilità troppo grande nell'occuparsi di Manlio, mentre Adele tenta di ricominciare una vita senza il marito. Intanto Manlio (Pier Maria Scalondro) torna a mettere pressione nei confronti della moglie, al punto che la donna dovrà fare una difficile scelta per il futuro. Arianna (Samanta Piccinetti) non ha intenzione di abbandonare il sogno di costruire una famiglia con Andrea; Alex cerca di allontanarsi da Vittorio poiché non vuole soffrire per amore. Giulia (Marina Tagliaferri) offre aiuto ad Adele ma la signora Picardi ha intenzione di tornare a casa da Manlio; infine Raffaele lascia momentaneamente Palazzo Palladini e parte per la città di Torino.