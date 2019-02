Annuncio

Al Paradiso delle signore stanno nascendo nuovi amori. Nel corso della puntata che andrà in onda lunedì 25 febbraio, infatti, assisteremo alla nascita di un flirt inaspettato: si tratta di quello tra Antonio e Ludovica. I due ragazzi, infatti, si sono incontrati alla festa di San Valentino tenutasi al circolo. Poco tempo dopo, tra i due è scappato anche un tenero bacio. Elena Montemurro, ex di Antonio, è venuta a conoscenza della situazione, e per questo motivo si mostrerà estremamente gelosa.

Antonio e Ludovica si scambiano un tenero bacio che non convince Tina

Nel corso della puntata di lunedì 25 febbraio, vedremo Elena Montemurro preoccupata per Antonio. La ragazza ha scoperto che il suo ex prova un interesse per Ludovica. La loro attrazione si è resa quasi irrefrenabile, tanto da arrivare a scambiarsi anche un tenero bacio.

Scoperta la questione, però, Elena non sembrerà molto contenta. Per tale motivo deciderà di andare più a fondo, cercando di capire quali siano realmente le intenzioni di Antonio. Tina, sorella di Antonio, è convinta che il fratello si stia comportando in questo modo solo per fare una ripicca ad Elena, che ricordiamo lo ha tradito con suo fratello Salvatore. Ludovica, invece, è sempre più presa. Chissà che non è dietro l'angolo un'altra delusione d'amore per lei.

Nicoletta rifiuta l'aiuto economico di Riccardo

Nel frattempo, Nicoletta Cattaneo è sempre più contraria all'intervento economico di Riccardo Guarnieri per sostenere il figlio che porta in grembo. Il ragazzo, infatti, vorrebbe inserire il nascituro nell'eredità di famiglia ma Nicoletta non vuole assolutamente nulla dall'uomo.

Silvia, madre della ragazza, proverà in tutti i modi a dissuadere la volontà della figlia. In cuor suo, infatti, la donna si augura che Nicoletta e Riccardo possano finalmente mettere da parte i problemi e tornare ad essere una coppia felice. Tale traguardo, però, sembra ad oggi davvero irraggiungibile.

Al Paradiso delle signore, invece, Gabriella è entusiasta di essere il nuovo volto del Paradiso Market. Per questo motivo, dopo un po' di titubanze, la donna ha deciso di posare per l'immagine di copertina del catalogo. Per poter riuscire nella sua impresa, richiederà l'aiuto di Lisa Conterno. La bellissima rappresentante di biancheria intima, infatti, si dirà molto disposta ad aiutare la Venere a scegliere le pose più adatte per l'occasione.