Annuncio

Annuncio

Tra gli show più attesi della stagione televisiva primaverile di Raiuno vi è sicuramente Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che tornerà in onda anche quest'anno per accendere il sabato sera della rete ammiraglia della tv di Stato. In queste settimane la Carlucci e tutto il suo team di autori stanno mettendo a punto quelle che saranno le novità della prossima edizione dello show e soprattutto stanno scegliendo i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo.

La data d'inizio di Ballando con le stelle su Raiuno è il 30 marzo

Le prime anticipazioni sul ritorno di Ballando con le stelle 2019 rivelano che quest'anno la trasmissione del sabato sera di Raiuno partirà a fine marzo: la prima puntata, infatti, è in programma per il prossimo 30 marzo e in questo modo la Carlucci eviterà di scontrarsi direttamente con C'è posta per te, il people show campione di ascolti del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno sta viaggiando su una media del 27-29% di share medio a settimana con oltre 5.5 milioni di fedelissimi spettatori.

Annuncio

La Carlucci, però, non potrà evitare del tutto la sfida con la De Filippi, dato che da aprile in poi tornerà in onda il serale di Amici che andrà in onda sempre di sabato su Canale 5. In tal caso, però, la sfida dovrebbe essere più 'semplice', dato che Amici pur essendo un programma di successo non ha lo stesso appeal di C'è posta per te e anche dal punto di vista degli ascolti la situazione è decisamente diversa. Nonostante questo, però, la Carlucci si sta preparando al meglio per offrire al pubblico di Ballando con le stelle una nuova scoppiettante edizione.

Spuntano i primi nomi del nuovo cast di Ballando con le stelle

Intervistata dal settimanale 'Di Più', ha fatto sapere che quest'anno ci sarà una figura completamente nuova e mai vista prima nel cast del programma, che farà rimanere a bocca aperta il pubblico da casa.

Annuncio

I migliori video del giorno

Di sicuro non ci sarà Giovanni Ciacci, che proprio dal suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver dovuto rinunciare all'impegno a Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, il primo nome ufficiale è stato fatto da TvBlog: il sito di televisione ha anticipato che nel cast ci sarà l'ex senatore Antonio Razzi, famoso soprattutto per le sue gaffes. Tra i nomi che circolano in queste ore sul web e sui social vi segnaliamo anche quelli di Manuela Arcuri, Nancy Brilli e quello di Bianca Guaccero.