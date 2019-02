Annuncio

Dopo la settimana di pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo, la prima serata del giovedì di Rai 1 torna ad essere della mitica Suor Angela. Oggi, giovedì 14 febbraio, alle ore 21.25 su Rai 1 e online su RaiPlay, l’appuntamento è con la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5. Stasera potremo vedere il nono episodio, intitolato Bruco o farfalla, e il decimo, intitolato 'Non c'è peggior cieco di chi non vuole amare'. Tante sorprese in arrivo per il pubblico di affezionati a questa fiction che non annoia mai ed è interpretata dalla magistrale Elena Sofia Ricci.

Suor Costanza sogna di partecipare a ‘Ballando con le stelle'

Le anticipazioni ufficiali della puntata odierna ci svelano che Suor Angela si troverà in conflittualità con un oncologo, Pietro Santoro, che ha in terapia una bambina di nome Eugenia.

Sebbene il loro punto di vista sul senso della vita sia molto diverso, la religiosa e il medico troveranno delle confluenze per unire le loro energie nel bene della piccola. Con il trascorrere del tempo, i caratteri di Suor Angela e Pietro si riveleranno addirittura simili e tra i due nascerà un rapporto di sincera amicizia.

Tutto questo non potrà che aiutare Eugenia, che ritroverà il sorriso e, a sua volta, farà tornare il buon umore anche a Valentina che riprenderà a suonare la chitarra proprio per Eugenia. Suor Costanza, intanto, cercherà di realizzare il suo grande sogno di partecipare a ‘Ballando con le Stelle'; mentre Emma tornerà al convento, mettendo Azzurra davanti al dilemma se dirle o meno che Athos è suo padre. Nel frattempo, Nico avrà seri problemi alla vista e sarà Ginevra a stargli vicina.

Che Dio ci aiuti anche in streaming su RaiPlay

Tra i segreti del successo della serie prodotta da Lux Vide per Rai Fiction c’è senza dubbio il cast di livello con le donne grandi protagoniste. Oltre alla già citata bravissima Elena Sofia Ricci, sin dalla prima stagione, infatti, fanno parte del cast anche le altrettanto brave Valeria Fabrizi (Suor Costanza) e Francesca Chillemi (Azzurra).

Ricordiamo, in ultimo, che tutti gli episodi di Che Dio ci aiuti , dalla prima stagione a quella in corso, sono disponibili in streaming su RaiPlay in modalità on demand e, dunque, visibili in qualsiasi momento. Ma la fiction Rai non è solo sulla rete ammiraglia, infatti, ieri su Rai 2 è iniziata la seconda attesa stagione de La Porta Rossa, anche questa molto attesa dal pubblico.