Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda dal 25 febbraio all'1 marzo, svelano che Julieta dimostrerà di non riuscire a dimenticare lo stupro subito, mentre Alvaro chiederà la mano di Elsa sotto consiglio di Antolina. Infine, Francisca mediterà un piano contro Fernando Mesia.

Il Segreto: Antolina e Alvaro contro Elsa

Le trame spagnole de Il Segreto annunciano che Saul e il figlio minore di Eustaquio Molero avranno un durissimo scontro nella piazza di Puente Viejo. Qui l'Ortega minaccerà di morte il nuovo arrivato. Antolina invece ideerà uno stratagemma per far fuggire Elsa dal borgo iberico. La 'biondina', infatti, convincerà Alvaro a corteggiare la Laguna.

Alla Casona, il Mesia noterà che la Montenegro ha cambiato atteggiamento nei confronti di Roberto.

Matias, intanto, presterà soccorso ad Isaac, rimasto ferito durante un suo lavoro. Il marito di Marcela, a questo punto, lo accompagnerà al dispensario ed Elsa si prenderà cura di lui. In questo frangente, Elsa riceverà una telefonata misteriosa mentre Consuelo cercherà di far ragionare Saul. Inoltre l'anziana donna scoprirà che sua nipote è stata abusata dai Molero da una rivelazione di Adela. Al dispensario Alvaro regalerà una spazzola per capelli alla Laguna, mentre Roberto progetterà gli ultimi dettagli della fuga verso Cuba insieme a Maria.

Il Segreto, anticipazioni: Donna Francisca vuole eliminare Fernando

Dagli spoiler de Il Segreto, in onda a fine febbraio in Spagna, si evince che Severo e Carmelo indicheranno a Pedro una falsa pista per ritrovare il padre.

Consuelo, intanto, sarà molto preoccupata per nipote. Proprio quest'ultima comincerà a rifiutare il cibo dopo essere stata abusata dal proprietario della miniera. Alla Casona, Francisca Montenegro sarà insolitamente gentile nei confronti del cubano, in quanto crede che Maria abbia deciso di non seguirlo in America.

Elsa sarà entusiasta in quanto qualcuno vuole comprare la sua casa. Questa sarà una notizia che condividerà con Consuelo, mentre il dottor Alvaro le consiglierà di non accettare la proposta: a proposito il medico approfitterà di questa situazione per chiederla in sposa. La Laguna, a questo punto, deciderà di prendere più tempo, nonostante provi qualcosa per lui. La matrona, invece, mediterà un piano per sbarazzarsi del Mesia, tanto da chiedere aiuto al suo braccio destro.

Infine Maria si recherà nel luogo prestabilito per la fuga.