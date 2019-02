Annuncio

Nel corso della nuova puntata di 'Mattino 5', il talk-show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, si è dedicato uno spazio televisivo a quello che potrebbe rivelarsi il primo flirt della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi. La coppia isolana più chiacchierata del momento, formata dall'ex volto di Uomini e Donne, Soleil Sorgè, e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Jeremias Rodríguez, sarebbe nata lontano dalle indiscrete telecamere del Reality Show honduregno, ancor prima che cominciasse L'Isola.

Jeremias e Soleil, il flirt che impazza in rete

A seguito di alcuni rvm andati in onda su Canale 5 de L'Isola dei famosi, che ritraggono, mentre sono in atteggiamenti inequivocabilmente intimi, i naufraghi Soleil Sorgè e Jeremias Rodríguez, si è discusso in diretta a Mattino 5 circa il contenuto di alcune 'hot chat' che vedrebbero protagonisti proprio i due summenzionati isolani.

A detta del direttore di Spy magazine, che si è aperto ai microfoni del talk-show mattiniero, la coppia isolana sarebbe nata diverse settimane prima che i due neo-naufraghi partissero per l'Honduras. Nello specifico, in diretta al talk di Federica Panicucci, sono stati resi pubblici alcuni messaggi contenuti nelle chat che avrebbero registrato Soleil e Jeremias in tempi non sospetti, frasi piccanti tra le quali ''ti bacerei'' e ''un bacio rubato come quelli che piacciono a te''; queste ultime riportate sono solo alcune delle parole passionali che Jeremias e Soleil si sarebbero scambiati prima di sbarcare in quel di Honduras e di partecipare alla quattordicesima edizione del reality-show.

Stando a quanto è stato riferito dal direttore di Spy magazine live al noto talk show, la passione tra i due giovani isolani sarebbe scoppiata almeno 2 mesi prima che i due giovani partecipassero al programma condotto da Alessia Marcuzzi con la collaborazione speciale di Alda D'Eusanio e Alba Parietti.

A testimoniare il fatto che i due naufraghi si siano conosciuti recentemente è stato il diretto interessato Jeremias Rodríguez, che al Grande Fratello Vip 2 aveva avuto l'opportunità di conoscere l'ormai ex fidanzato di Soleil Sorgè ed ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini.

Nella nuova diretta de L'Isola Dei Famosi, la modella italo-americana Soleil Sorgè ha dimostrato di avere un forte temperamento, aggiudicandosi la prova-leader della nuova settimana del reality show made in Honduras. Nelle ultime ore, è stata smentita l'anticipazione che vedeva il regista Roberto Cenci in procinto di abbandonare definitivamente la regia de L'Isola.