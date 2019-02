Annuncio

Quello che fino a poche ore fa era solo un rumors, un pettegolezzo non ancora confermato, si è trasformato in certezza. Domenica 10 febbraio il programma ''Domenica Live'' non andrà in onda e la conduttrice Barbara D'Urso ne ha spiegato i motivi. La padrona di casa, nel corso della messa in onda di ieri pomeriggio, ha rivelato che non c'entra nulla il confronto con i competitor. Se Domenica Live è stato sospeso per un giorno è solo perché è impegnata con le prove del nuovo programma.

Mediaset 'scappa' dalla RAI? La smentita di Barbara D'Urso

Nel corso della puntata di ieri di ''Domenica Live'', Barbara D'Urso ha affrontato numerosi temi: da quelli più difficili e intensi a quelli un poco più leggeri.

Nel corso della messa in onda, la padrona di casa ha anche deciso di fare chiarezza in merito ad una vicenda. In queste ore, infatti, si vociferava circa l'ipotesi di una "fuga" da parte di Mediaset per evitare lo scontro con la RAI. Domenica 10 gennaio, infatti, andrà in onda una puntata speciale Domenica In: Mara Venier sarà impegnata per tutto il pomeriggio al teatro Ariston per parlare della fine del Festival di Sanremo. Tale impegno la porterà a protrarre la durata della sua trasmissione determinando, di conseguenza, la sovrapposizione con Domenica Live.

Tutto questo, però, non accadrà, dal momento che la Mediaset ha deciso di non mandare in onda Domenica Live. Il programma sarà, infatti, sostituito da una versione "Vintage", durante la quale saranno mandate in onda le interviste più belle dell'ultimo periodo.

Barbara D'Urso dice che ha impegni lavorativi, il pubblico è titubante

Alla luce degli ultimi flop di Mediaset con conseguenti cambiamenti di palinsesto improvvisi, il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di pensare che la "fuga" di Domenica Live fosse legata al competitor. Barbara D'Urso, però, ci ha tenuto a chiarire la vicenda ed ha spiegato: "Domenica Live non andrà in onda ma non per i competitor". La conduttrice ha chiarito, infatti, che in quella data le sarà consegnato lo studio nel quale si svolgerà il nuovo programma. Pertanto, sarà impegnata con le registrazioni.

La versione dei fatti della conduttrice, naturalmente, non può che essere messa in dubbio dai telespettatori. Questi ultimi, infatti, reputano assurda la coincidenza degli avvenimenti. Molte persone continuano ad essere convinte del fatto che la Mediaset stia cercando in tutti i modi di eludere lo scontro con il competitor RAI.