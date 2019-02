Annuncio

Annuncio

Domenica 10 febbraio, il consueto appuntamento con Domenica Live potrebbe non essere trasmesso. Il programma di Barbara D'Urso potrebbe essere sostituito da una versione rewind. Ma cerchiamo di scoprire insieme il perché. Molto probabilmente, in seguito ai numerosi flop registrati dalla rete Mediaset, l'azienda potrebbe temere il confronto con la puntata speciale di Domenica In dedicata alla fine del Festival di Sanremo.

Domenica Live 'in forse' per il 10 febbraio

La prossima puntata di Domenica Live potrebbe non andare in onda.

Si vocifera che l'azienda Mediaset possa decidere di apportare un ulteriore cambio ai palinsesti, molto probabilmente, per scopi relativi agli ascolti. L'azienda diretta da Pier Silvio Berlusconi è già corsa ai ripari una volta spostando la messa in onda di Domenica Live al pomeriggio.

Advertisement

Tale manovra, infatti, ha fatto si che il programma della D'Urso e quello della Venier non si scontrassero. In seguito, la Mediaset ha attuato anche un'altra modifica inaspettata al palinsesto. Onde evitare lo scontro con il Festival di Sanremo, i vertici hanno deciso di spostare la messa in onda dell'Isola dei famosi. Il reality show incentrato sulla sopravvivenza, infatti, andrà in onda questa sera, 3 febbraio e domenica prossima 10 febbraio, onde evitare lo scontro con la RAI.

Ebbene, a quanto pare, le novità non sono affatto finite qui. I vertici di Canale 5 potrebbero decidere di attuare un altro cambiamento inaspettato. La puntata di Domenica Live, di domenica prossima 10 febbraio potrebbe saltare. Al suo posto, infatti, sarebbe prevista una puntata speciale del programma riguardante "Il meglio di".

Advertisement

I migliori video del giorno

La decisione potrebbe essere, molto probabilmente, riferita al fatto che Mediaset teme il confronto con la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo.

Domenica In in onda oltre l'orario solito per commentare il Festival di Sanremo

Domenica 10 febbraio, infatti, Mara Venier condurrà il suo programma direttamente dal teatro Ariston. L'intero appuntamento durerà oltre l'orario solito e andrà a sostituire anche il programma di Cristina Parodi e La Prima Volta. La puntata sarà interamente dedicata alla fine del Festival e sarà caratterizzata da molti ospiti i quali commenteranno le canzoni e gli avvenimenti accaduti nel corso di questa settimana. Insomma, Mediaset sta davvero cercando di eludere con ogni mezzo lo scontro con la RAI onde evitare ulteriori flop?