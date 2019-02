Annuncio

C'è stato un momento in cui tra Barbara D'Urso e Federica Panicucci il rapporto non era dei migliori e le due non facevano altro che ignorarsi reciprocamente, lanciandosi anche delle frecciatine in diretta nei loro programmi. A quanto pare, però, tra le due conduttrici sarebbe ritornato di nuovo il sereno, così come ha fatto intendere la stessa D'Urso nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5, dove ha parlato di un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra lei e la presentatrice di Mattino 5.

L'incontro tra la D'Urso e la Panicucci a Mediaset

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Pomeriggio 5 vi era Ronn Moss, noto al grande pubblico per essere stato l'indimenticabile Ridge nella soap opera Beautiful in onda su Canale 5.

L'attore americano recentemente ha girato con la D'Urso il promo di 'Live non è la D'Urso', il nuovo programma di prima serata che debutterà a marzo, dove la conduttrice veste anche in panni di Brooke Logan al fianco di Ronn Moss.

Ricordando la scena del promo, la D'Urso ha rivelato un succulento aneddoto al pubblico di Canale 5 che ha a che fare proprio con la sua ex rivale Federica Panicucci. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Carmelita ha svelato che il giorno in cui si è travestita da Brooke, ha incontrato nei camerini di Mediaset la sua collega, la quale vedendola vestita in quel modo è scoppiata a ridere.

La D'Urso ha svelato che lei e la Panicucci si sono fatte delle 'grasse risate', lasciando così senza parole il pubblico che la segue su Canale 5.

Insomma sembrerebbe proprio che tra le presentatrici sia ritornato definitivamente il sereno e ormai i vecchi rancori facciano parte soltanto del passato.

“CON FEDERICA PANICUCCI ABBIAMO RISO COME DUE PAZZE”. È PACE TRA BARBARA E FEDERICA ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/1JriSkQBaE — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) 12 febbraio 2019

Torna il sereno tra la D'Urso e la Panicucci

Già qualche tempo fa la D'Urso, in un'intervista, ammise di non avere nulla contro la Panicucci e di stimarla e apprezzarla molto come professionista. Al più presto le vedremo insieme nei loro rispettivi programmi per una bella intervista one-to-one?

In attesa di scoprire cosa succederà, la D'Urso si sta preparando al meglio per affrontare la doppia sfida che la attende in prima serata durante la primavera.

La conduttrice partenopea sarà al timone del nuovo programma Live - Non è la D'Urso che sarà una sorta di 'Domenica Live' in prime time e poi successivamente da aprile in poi condurrà la nuova edizione del Grande Fratello Nip, di cui proprio in questi giorni sono partiti i casting per la ricerca dei nuovi concorrenti.