Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, torna a parlare di Barbara D'Urso sulla sua pagina ufficiale Instagram e lo fa in un modo tutt'altro che lusinghiero. Già in passato, Naike non aveva speso delle parole positive nei confronti della padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live e anche questa volta non è mancato il duro attacco nei suoi confronti, al punto da arrivare ad ipotizzare che la D'Urso abbia un amante segreto a Mediaset. [VIDEO]

L'attacco di Naike Rivelli contro Barbara D'Urso: 'Ha un amante'

La Rivelli si è ripresa con il suo cellulare all'interno di una camera d'albergo, dove ha ammesso di essere senza Netflix e di conseguenza ha dovuto 'arrangiarsi' guardando ciò che veniva trasmesso in quel momento in televisione, tra cui il Pomeriggio 5 della D'Urso.

'Certe cose vanno viste perché bisogna vedere dov'è caduta l'Italia, perché questi siamo noi, tutti a guardare qua il programma della D'Urso', dice la Rivelli nel suo messaggio postato sui social, sottolineando poi il fatto che tutti guardano le trasmissioni della 'bislacca', altrimenti non farebbe il picco di ascolti.

Dopo questa 'premessa' ecco che è arrivato il duro attacco da parte della figlia di Ornella Muti, la quale senza troppi giri di parole ha insinuato che secondo alcune voci di corridoio, la D'Urso avrebbe un amante a Mediaset. 'Chi sa chi è l'amante di Barbara D'Urso alzi la mano', ha aggiunto la Rivelli sui social, lanciando quasi un appello per arrivare a scoprire la verità dei fatti sulla conduttrice del Biscione.

Naike Rivelli contro la D'Urso: non è il primo attacco social

Ma, come vi dicevamo, questa non è la prima volta che Naike punta il dito pesantemente contro la conduttrice del Biscione. Già qualche tempo fa aveva sparato a zero sui programmi della D'Urso, sottolineando sempre sui social che era meglio non prenderci parte e che anche lei avrebbe dovuto ascoltare il consiglio di sua mamma Ornella Muti, la quale evidentemente le consigliò in passato di non partecipare a Domenica Live, dove la Rivelli è stata ospite in una delle passate edizioni.

Cosa succederà a questo punto? [VIDEO]Di solito la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live 'vola alto' sopra queste polemiche e non si occupa di rispondere in prima persona. Non si esclude, però, che nel corso delle prossime puntate di Pomeriggio 5 possa arrivare una velata frecciatina della D'Urso nei confronti della figlia di Ornella Muti.