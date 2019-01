Annuncio

Barbara D'Urso, poco prima di dare il via alla puntata di Pomeriggio 5, andata in onda ieri, martedì 29 gennaio, ha commentato dicendo: "Questa è l'ultima volta che ci vediamo". Il pubblico è, naturalmente, rimasto sbalordito ma, dopo poco tempo è arrivata la verità. La conduttrice ha voluto fare un piccolo scherzo al suo pubblico ironizzando su quanto accaduto alla Dottoressa Giò. Nella puntata che è andata in onda ieri, infatti, Giorgia Basile era stata investita, pertanto, non si sapeva se ce l'avrebbe fatta o meno.

Per tale motivo, la D'Urso ha voluto ironizzare in questo modo con il suo pubblico facendo riferimento alla fiction.

Barbara D'Urso scherza con il pubblico sulla Dottoressa Giò

La puntata di ieri di ''Pomeriggio 5'' ha avuto un esordio un po' diverso dal solito.

La conduttrice Barbara D'Urso, infatti, si è ripresa, poco prima di entrare in studio e dare il via alla diretta, con una caffettiera in mano. La donna ha ironizzato come sempre sulla questione del "caffeuccio" pomeridiano ma, questa volta, ha spiazzato tutti. La D'Urso, infatti, ha generato allarmismo nei suoi fan dicendo che quella sarebbe stata l'ultima volta in cui si sarebbero visti. Dopo pochissimo tempo, però, ha spiegato la verità ed ha fatto riferimento alla Dottoressa Giò che nella fiction, che sarebbe andata in onda la sera, era gravemente ferita e in fin di vita. Ad ogni modo, una volta appurata la natura dello scherzo, la puntata è andata in onda come di consueto dando luogo a numerosi scontri e dibattiti come spesso accade all'interno dei suoi salotti.

Risultati deludenti per la Dottoressa Giò

Nonostante i tentativi di Barbarella di pubblicizzare la sua fiction, però, i risultati non sono stati certamente dei migliori. [VIDEO] Le quattro puntate complessive della serie hanno raggiunto un massimo di 3 milioni di spettatori, notevolmente calati nel corso delle puntate numero due e numero tre e poi ritornati con l'ultima messa in onda.

La D'Urso, come sempre, ha ringraziato tutti i fan che la seguono con tanto affetto anche se la Dottoressa Giò è stata sempre battuta dalla concorrenza in RAI.

L'azienda Mediaset, infatti, ha dovuto correre ai ripari cambiando il palinsesto all'ultimo minuto per quanto riguarda l'ultima messa in onda della serie. A quanto pare, la scelta di anticipare l'ultimo episodio al martedì si è rivelata saggia, dal momento che i risultati sono stati leggermente migliori di quelli precedenti. [VIDEO]