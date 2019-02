Annuncio

Questo pomeriggio nel corso della nuova diretta di Domenica Live in onda su Canale 5, la padrona di casa Barbara D'Urso ha tirato in ballo anche la polemica nata all'Isola dei famos, avente a che fare con gli insulti che le sono stati riversati contro da uno degli attuali concorrenti di questa edizione. Trattasi di John Vitale, tra i protagonisti del reality Saranno Isolani, il quale lo scorso anno ha postato un messaggio a dir poco choc su Facebook, contenente insulti e offese nei confronti della conduttrice partenopea.

La sfuriata di Barbara D'Urso agli insulti di John Vitale all'Isola

Lo scorso giovedì, nel corso della diretta dell'Isola dei Famosi in onda su Canale 5, è stata tirata in ballo la questione e la padrona di casa Alessia Marcuzzi, senza troppi mezzi termini ha condannato l'accaduto aggiungendo poi che fosse stato per lei, John Vitale avrebbe dovuto abbandonare immediatamente il gioco e quindi lasciare il reality show.

Questo, però, non è successo perché le offese di John contro la D'Urso non sono avvenute all'interno del reality show bensì in un contesto esterno. Questo pomeriggio, però, Barbara D'Urso ha voluto dire la sua su quello che è accaduto e ovviamente ha condannato l'accaduto in diretta, specificando che anche lei proprio come la Marcuzzi avrebbe espulso direttamente John Vitale dal reality.

La conduttrice ha dichiarato che tali offese non l'hanno toccata più di tanto perché lei per fortuna ha le spalle larghe ed essendo un personaggio pubblico, è 'abituata' a ricevere messaggi contenenti insulti. Al tempo stesso, però, ci sono tantissimi persone che vengono prese di mira sui social e non avendo questo coraggio e questa forza, spesso arrivano a compiere gesti estremi.

'Risolveremo in tribunale', dichiara la D'Urso

Ecco perché la D'Urso ha specificato che intende condannare tale episodio, perché secondo lei si tratta di offese rivolte non a lei in prima persona bensì denigratorie nei confronti di tutte le donne. Un duro attacco da parte della conduttrice, apparsa visibilmente furiosa durante la diretta di Domenica Live.

Del resto la D'Urso è da sempre una vera e propria paladina della lotta contro la violenza sulle donne, che ha condannato in prima persona anche all'interno dei suoi stessi reality.

Proprio per questo motivo Barbara ha fatto sapere che con John Vitale risolverà la questione in prima persona, molto probabilmente in un'aula di Tribunale in presenza di un giudice.