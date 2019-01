Annuncio

Annuncio

L'Isola dei Famosi 2019 è già cominciata in maniera turbolenta: aveva fatto parecchio discutere lo scandalo di Taylor Mega, intenzionata a lasciare l'isola già alla terza settimana per poter far fronte ad alcuni impegni presi in precedenza. Ora si parla di squalifica per un concorrente che avrebbe insultato pesantemente Barbara D'Urso [VIDEO].

Isola dei Famosi: Alvin annuncia squalifiche durante il daytime

L'inviato a sorpresa Alvin ha annunciato, nel corso del daytime odierno, che un concorrente potrebbe rischiare seriamente la squalifica oppure seri provvedimenti per via di un comportamento inadatto adottato prima dell'arrivo in Honduras.

Subito il web si è scatenato per comprendere di chi potrebbe trattarsi ed il responsabile sembra essere John Vitale, il naufrago spogliarellista responsabile di aver ingiuriato Barbara D'Urso sui suoi profili social ben prima di partire.

Advertisement

Sul suo profilo Facebook, il 33enne accusò con parole colorite la D'Urso di non trovare un fidanzato per via della facilità con la quale si concedeva pur di ottenere favori e programmi da condurre. Ad oggi il post è ancora presente e potrebbe essere stato quello a scatenare il meccanismo della squalifica.

A rischio gli aspiranti isolani e Taylor Mega

Quello che fa pensare a John Vitale è il fatto che Alvin abbia indicato tra i concorrenti a rischio squalifica tutti gli aspiranti isolani, ovvero coloro che per entrare a far parte del cast in maniera ufficiale dovranno sottoporsi al giudizio del televoto.

Si tratta quindi di John Vitale, Giorgia Venturini, Alice Fabbrica e Yuri Rambaldi, ma tra questi il naufrago più a rischio sembrerebbe essere proprio Vitale.

Barbara D'Urso non si è espressa sulla questione nelle sue trasmissioni e non ha trattato l'argomento, questo fa pensare che potrebbe essere direttamente coinvolta dalla vicenda.

Advertisement

I migliori video del giorno

Inoltre polemiche anche per Taylor Mega [VIDEO]che pur non essendo, apparentemente, a rischio squalifica si sta facendo odiare dai telespettatori a causa della sua volontà di uscire dopo tre settimane.

Sembra infatti che l'influencer fosse in possesso di un contratto di lavoro segreto: avrebbe infatti promesso la sua presenza ad una discoteca per i primi giorni di febbraio, giorni in cui teoricamente dovrebbe essere ancora in Honduras.

I telespettatori sperano che tutto verrà chiarito nella puntata di giovedì: ora non resta che aspettare ulteriori sviluppi.