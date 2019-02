Annuncio

Annuncio

Le pesanti affermazioni di John Vitale contro Barbara D’Urso hanno provocato la piccata reazione di Alessia Marcuzzi nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi. I post pubblicati sulle pagine social dell’aspirante naufrago risalgono al febbraio dell'anno scorso e non sono mai stati cancellati dal trentaquattrenne. In seguito il napoletano ha partecipato a Saranno Isolani ed è stato anche ospite di Pomeriggio 5 prima di partire per l'Honduras. Senza fare giri di parole la conduttrice del reality show aveva riferito che Vitale meritava l'esclusione dal programma per quello che aveva detto.

"Ma siccome non decido io e la trasmissione prevede che l'ultima parola spetti al pubblico sarà il televoto a determinare il tuo destino".

A distanza di alcuni giorni la D'Urso ha rotto gli indugi e, nel corso della puntata di questo pomeriggio di Domenica Live, ha espresso la sua opinione su quanto accaduto.

Advertisement

“Il problema non sono io perché sono grande e strutturata. Questa persona se la vedrà faccia e faccia con me in tribunale".

Barbara D'Urso rimprovera Alvin

Nel corso del programma Barbara D'Urso ha sottolineato che da anni combatte la violenza contro le donne e che è intollerabile l'uso di certe espressioni. "Non puoi dire non mi ricordo, perché queste frasi sono state scritte". La conduttrice ha rivelato anche di essere stata attaccata dagli amici dell'aspirante naufrago. "La cosa peggiore sono queste persone che continuano a segnalarmi e a dirmi che si è fatto rumore solo perché si trattava di Barbara D'Urso". Carmelita ha ringraziato Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D'Eusanio per averla difesa nel corso della puntata de L'Isola dei Famosi ma ha anche riferito di non aver gradito la presa di posizione di Alvin.

Advertisement

"Sì, sarebbe stato grave anche se certe cose fossero state scritte nei confronti di uomo ma una donna non si insulta. Certe espressioni non vanno mai utilizzate".

'Se pensi quello di me non venivi ad abbracciarmi e baciarmi nel mio programma'

Sulla questione è intervenuto Daniele Interrante che ha spiegato che i social dei concorrenti andrebbero controllati prima del via del reality show. “Ci sono persone che sono state squalificate per una bestemmia e quello che ha fatto questa persona va equiparata ad una violenza e per tale motivo andava punito". Barbara D'Urso è tornata anche sull'ospitata di John Vitale a Pomeriggio 5 sottolineando che era la prima volta che lo incontrava.

"Mi ha abbracciato e baciato ma se pensi veramente di me quello che hai detto non vieni nel mio studio a leccarmi il fondo schiena. Ribadisco a me questo signore non fa niente. Ho 61 anni e 800 p***e ma nessuna donna va trattata in questo modo”.