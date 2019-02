Annuncio

Annuncio

Chiara Ferragni ha manifestato tutta la sua indignazione su Twitter, dopo aver scoperto che sono state divulgate delle sue immagini mentre presenziava alle esequie di Alessio Sanzogni, l'ex manager e soprattutto amico della fashion blogger scomparso in seguito ad un terribile incidente stradale.

La moglie di Fedez ha criticato con parole dure un certo tipo di giornalismo che non si farebbe scrupoli nel fotografare un personaggio pubblico anche durante un momento delicato come la cerimonia funebre di un caro amico.

L'intervento della Ferragni sul web ha immediatamente acceso il dibattito fra gli utenti del social network.

Lo sdegno della fashion blogger verso i paparazzi

Chiara Ferragni, qualche giorno fa, è stata raggiunta dalla drammatica notizia della morte del suo ex manager, Alessio Sanzogni, in seguito ad un incidente d'auto: l'uomo aveva 34 anni e avrebbe violentemente tamponato un tir sull'autostrada A4, che in quel momento era fermo perché incolonnato a causa di un altro sinistro stradale.

Advertisement

In memoria dell'amico, l'imprenditrice 31enne ha scritto un toccante post nel quale non ha nascosto il dolore per la perdita del caro Alessio.

La moglie di Fedez si è recata anche nella provincia di Brescia per partecipare ai funerali dell'uomo insieme alle sorella Valentina. Proprio in quest'occasione, entrambe sono state fotografate dai paparazzi mentre si abbracciavano commosse e in lacrime, e in un secondo momento le immagini sono finite sul web, riportate anche da alcune testate giornalistiche.

A questo punto è arrivata la dura reazione di Chiara Ferragni che, in calce ad un post del "Corriere della Sera", ha dato libero sfogo a tutta la sua amarezza nel constatare che contava di più pubblicare le sue immagini al funerale, piuttosto che riportare la notizia della morte di Alessio Sanzogni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Senza mezzi termini, la fashion blogger ha esclamato: "Che schifo di giornalismo. Avere paparazzi in una situazione del genere".

Fedez, nonostante le critiche di Salmo, è primo in classifica

Intanto, nonostante il primato di vendite del suo nuovo album "Paranoia Airlines", il marito di Chiara Ferragni, Fedez, è stato aspramente criticato da Salmo. Questi, infatti, ha affermato che la strategia di marketing approntata dal collega, basata sulla distribuzione in regalo di magliette, felpe e cappellini a chi avrebbe acquistato il disco, sarebbe stata copiata proprio dall'operazione di lancio di "Playlist" del rapper sardo.

A sua volta, Fedez ha rispedito al mittente tutte le accuse e ha anche chiarito di non aver mai acquistato gli streaming su Spotify per schizzare in testa alle vendite, come dimostrano i dati ufficiali della FIMI.