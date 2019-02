Annuncio

Si apre oggi 4 febbraio una nuova settimana di programmazione della soap Beautiful in onda tutti i giorni della settimana (compresa la domenica) su Canale 5. Sono tempi duri per Steffy Forrester, chiamata ad assecondare la richiesta di Bill per fare in modo che Taylor non finisca in carcere. Per questo, la figlia di Ridge è stata costretta a firmare l'annullamento del matrimonio da Liam, nonostante i sentimenti per lui non siano mai svaniti. Nelle trame del periodo compreso tra il 4 e l'8 febbraio, questa decisione continuerà a tenere banco, soprattutto perché Hope si sentirà finalmente libera di vivere alla luce del sole l'amore per l'ex marito.

E se da un lato lei farà al rampollo Spencer una proposta che non potrà rifiutare, dall'altro Steffy continuerà a sperare che il loro amore non sia svanito nel nulla soprattutto in vista della nascita della bambina che porta in grembo.

Beautiful anticipazioni: la bambina sta bene

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful della settimana dal 3 all'8 febbraio, Wyatt cercherà di convincere Liam a non trasferirsi a casa di Hope. L'annullamento al matrimonio è troppo recente e farà bene a prendersi del tempo prima di compiere un simile passo. Ma, nonostante il consiglio del fratello, Liam resterà fermo nella sua decisione, dando ascolto alle pressioni che la Logan continuerà a muovere nei suoi confronti. Sarà una fase difficile nella vita di Steffy che comunque dovrà pensare prima di tutto alle sorti della sua bambina. Per questo, nonostante le recenti novità, si presenterà dall'ex marito e gli chiederà di accompagnarlo all'ecografia che dovrà verificare eventuali problemi di salute della nascitura.

Lui accetterà senza esitazione e vivrà con la Forrester l'ennesimo momento emozionante quando entrambi avranno la conferma desiderata e il timore della spina bifida verrà definitivamente smentito. Nel frattempo, Ridge resterà stupito nell'ascoltare una discussione tra Brooke e Hope durante la quale entrambe criticheranno senza esitazione il comportamento di Steffy.

Trame Beautiful: la richiesta di Wyatt a Bill

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate dal 3 all'8 febbraio continuano a concentrarsi su Hope e il suo desiderio di riprendere la relazione con Liam, là dove era stata interrotta qualche anno prima. A colloquio con la madre, la Logan si dirà preoccupata per il legame di lui con Steffy anche se Brooke tenterà di rassicurarla sui sentimenti che il ragazzo proverebbe nei suoi confronti. Wyatt informerà Bill di avere lasciato Katie come lui gli aveva richiesto e gli chiederà di onorare gli accordi presi in precedenza. Ma ancora una volta, il magnate cercherà di sfruttare la buona fede del figlio a proprio vantaggio.

Nonostante la firma dell'annullamento, Steffy continuerà a sperare che Liam non abbia mai smesso di amarla ed esprimerà tale punto di vista alla madre Taylor. Ed in effetti non si sbaglierà ad avere fiducia in questo ritorno di fiamma perché, nonostante le pressioni di Hope, il rampollo Spencer sembrerà finalmente deciso a tornare dalla donna che ama. Un nuovo intrigo di Bill, però, potrebbe rappresentare un nuovo ostacolo per la coppia.