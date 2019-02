Annuncio

Da un paio di giorni non si parla d'altro che del ritorno di fiamma che ci sarebbe stato tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino a distanza di tre anni dalla loro separazione; le foto dei baci, degli abbracci e delle carezze che i due ex si sono dati prima che lei partisse per l'Argentina stanno monopolizzando i siti di Gossip. Anche se non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati su questa storia, nelle scorse ore su Instagram entrambi hanno condiviso pensieri o canzoni che sembrerebbero confermare l'idillio ritrovato.

Belen si sbilancia dall'Argentina dopo le foto con Stefano

Da quando il settimanale "Chi" ha reso pubbliche le immagini delle effusioni che si sono scambiati all'aeroporto domenica 3 febbraio, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno ancora commentato in alcun modo il gossip che li vorrebbe di nuovo ufficialmente in coppia.

La showgirl attualmente si trova in Argentina pare per motivi di lavoro, e sul suo account Instagram sono tante le foto che sta postando mentre è distesa al sole o fa la turista nella sua amatissima Buenos Aires; il ballerino, invece, è rimasto in Italia e si sta preparando a debuttare alla conduzione di Made in Sud il prossimo 25 febbraio.

Gli amanti della cronaca rosa, però, sostengono che i genitori del piccolo Santiago si siano sbilanciati a loro modo nelle scorse ore sulla notizia che sta impazzando su tutti i media, ovvero sul loro ritorno di fiamma.

La 34enne, per esempio, pochissimo tempo fa ha pubblicato nelle sue "Stories" una frase che secondo tanti è riferita proprio alle novità sentimentali che la riguardano.

"In questo momento della mia vita, sto cercando di fare solo le cose che mi rendono felice", è il pensiero che la showgirl ha caricato sul suo profilo nella lingua a lei più familiare, lo spagnolo.

Anche se non è citato direttamente Stefano e il loro amore forse mai finito, a molti sembra chiaro che Belen abbia voluto giustificare la sua decisione di tornare tra le braccia dell'ex marito con la felicità che quest'ultimo gli regala ancora dopo tanti anni di lontananza.

De Martino romantico su Instagram: 'Ti terrò al sicuro tra le mie braccia'

Belen Rodriguez sembra non essere l'unica protagonista del gossip di questi giorni ad aver usato i social network per confermare la felicità ritrovata; anche Stefano De Martino ha postato sul web una canzone d'amore che secondo molti sarebbe indirizzata all'argentina.

"I'II keep you safe", è il brano in inglese che il ballerino ha condiviso nelle sue "Stories" poco più di un giorno fa, cioè quando tutti hanno iniziato a parlare del suo ritorno di fiamma con la mamma di Santiago.

I più curiosi sono andati a cercare la traduzione di alcuni versi della canzone che ha pubblicato il napoletano ed hanno fatto sapere che il loro significato è davvero rassicurante e romantico.

"Ti terrò al sicuro in queste mie braccia... piccola", il passaggio più interessante del pezzo che gli appassionati di cronaca rosa hanno pensato potesse essere riferito a Belen.