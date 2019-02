Annuncio

Il Gossip sul Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad appassionare gli italiani, incuriositi dalle recenti notizie diffuse da Alfonso Signorini e dal settimane Chi. Nella copertina del tabloid, tradizionalmente molto attento alla famiglia Rodriguez, si vede la coppia scambiarsi un bacio e varie tenerezze mentre si trovava in aeroporto, in attesa del volo che doveva prendere la showgirl argentina. A confermare ulteriormente la voce del loro avvicinamento, Alfonso Signorini ieri 6 febbraio ha anche condiviso un video su Instagram nel quale si vedono i movimenti di Belen e Stefano nella sala di attesa dell'aeroporto. E la scena ha chiaramente mostrato l'affiatamento dei genitori di Santiago tra baci, abbracci e diverse tenerezze.

Davanti a tale scoop lanciato dal settimanale, i due diretti interessati non hanno né smentito né confermato la notizia. Eppure una Instagram Story pubblicata qualche ora fa dalla modella argentina, sembrerebbe essere una velata conferma.

L'ultima frase pubblicata da Belen Rodriguez

Sebbene siano solitamente molto attivi su Instagram, con foto o commenti vari, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preferito seguire la via del silenzio dopo che il loro ritorno di fiamma è diventato di dominio pubblico. Il ballerino si limitata da giorni a qualche post pubblicitario o foto non relativa alla questione, e lo stesso faceva Belen, quanto meno fino alla giornata di ieri. Insieme ad una serie di scatti nei quali si trova in piscina, la showgirl ha anche postato una frase in lingua spagnola che così va tradotta: "In questo momento della mia vita, sto cercando di fare soltanto le cose che mi rendono felice".

Sebbene non abbia fatto alcun riferimento esplicito al destinatario di tale dichiarazione, è inevitabile chiedersi se possa essere proprio Stefano la persona che la rende felice.

La coppia attenta al gossip per il bene di Santiago

In passato Belen Rodriguez e Stefano De Martino si erano espressi in maniera chiara ogni qual volta balzava alle cronache un loro possibile flirt. In questo caso, però, il loro comportamento è ben più attento per il bene del figlio Santiago. La coppia ha sempre cercato di offrire la maggior serenità possibile al bambino, motivo per cui era apparsa molto unita negli ultimi mesi nonostante la separazione. È possibile, quindi, che la conferma su questo ritorno di fiamma non arrivi nell'immediato futuro e che i due ex coniugi De Martino abbiano deciso di essere sicuri di non incappare nell'ennesimo errore.

In attesa che ciò accada, qualsiasi loro dichiarazione potrebbe rappresentare un indizio nella direzione dell'amore o della semplice amicizia. Eloquente, a tal proposito, l'ultima dedica fatta da Belen a Stefano durante l'intervista a Radio 105. In tale occasione, la showgirl aveva chiesto che venisse mandata in onda la canzone "Vivimi" di Laura Pausini da dedicare al ballerino. Lui, raggiunto telefonicamente, aveva risposto alla madre di Santiago con un sorprendente: "Ti aspetto a casa".