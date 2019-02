Annuncio

Le scelte imminenti di Lorenzo Riccardi e Teresa Langella a Uomini e donne sono l’argomento degli ultimi giorni. Dopo Andrea Cerioli, che non ha neppure atteso le puntate serali per svelare che la donna della sua vita fosse Arianna Cirrincione, anche la Langella e il Riccardi sono pronti a decidere. Meno chiara la situazione per Luigi Mastroianni, che è ancora alle prese con ben tre corteggiatrici e non appare pronto ad una scelta imminente, e lo spagnolo Ivan Gonzalez. Intanto iniziano a giungere i primi rumors sulla scelta di Lorenzo.

Giulia Cavaglià in partenza verso la villa per il serale?

Come ben sappiamo, Lorenzo Riccardi ha deciso di scegliere tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià durante l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne.

Il milanese ora dovrà passare alcuni giorni nella villa con le due ragazze prima di prendere la sua decisione e poi svelare ad entrambe chi sarà delle due quella con cui vorrà passare il resto della sua vita. Alcune ore fa, è arrivata la notizia della partenza di Giulia Cavaglià verso una meta sconosciuta. La torinese potrebbe dirigersi verso Roma, forse per un'ultima esterna o per passare gli ultimi giorni in villa con il tronista prima della scelta. I rumors ipotizzano una partenza per la registrazione del serale visto che i tempi coincidono. Insomma, quello che è certo è che qualcosa si sta muovendo anche per la festa di fidanzamento di Lorenzo. Resta solo da capire chi sarà la sua scelta.

Serale vicino anche per Lorenzo

Durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, infatti, il milanese era scoppiato in lacrime alla vista della sorpresa fatta da Giulia mentre Claudia era apparsa un pò spenta. La romana, però, durante un’intervista al magazine di Uomini e Donne, aveva rivelato di avere la convinzione di essere la preferita del tronista, considerando che molti amici del Riccardi tifano per lei. Questo basterà a portare il 23enne tra le braccia di Claudia oppure alla fine prevarrà l’attrazione per Giulia Cavaglià? Intanto mentre Teresa Langella è già in villa da alcuni giorni con Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi e si attende la messa in onda della prima puntate serale del 15 febbraio per avere certezze su chi sia il prescelto della partenopea, anche per Lorenzo si avvicina la “villa” e forse la partenza di Giulia significa proprio l’imminente registrazione del serale.

D'altronde sembra che il 22 febbraio dovrebbe andare proprio in onda la puntata con la festa di fidanzamento di Lorenzo.