Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo sembra essersi ricongiunta a tre anni dalla separazione: stiamo parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che sono stati paparazzi in atteggiamenti più che affettuosi in aeroporto. Il settimanale "Chi" racconta che il ballerino e la soubrette avrebbero trascorso ben 72 ore nella casa milanese di lei dopo aver preso parte all'evento in discoteca che ha organizzato il 29enne; dopo questo weekend in famiglia, il napoletano e Santiago hanno accompagnato la conduttrice all'aeroporto di Linate, dove sono andate in scena delle inaspettate coccole a favor di obiettivo.

'Chi' svela i retroscena del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano

Da quando Alfonso Signorini ha reso pubblica la copertina del nuovo numero di "Chi", non si parla d'altro che del riavvicinamento che c'è stato tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino nei giorni scorsi.

Il settimanale di Gossip, infatti, è stato il primo a documentare i momenti di tenerezza che ci sono stati tra gli ex (?) coniugi domenica 3 febbraio all'aeroporto di Linate.

La rivista, dunque, fa sapere che il napoletano e Santiago hanno accompagnato la conduttrice Mediaset fino all'imbarco, riservandole baci, abbracci e carezze per tutto il tempo. I paparazzi presenti sul posto, infatti, hanno immortalato le effusioni che la 34enne e il suo ex marito si sono scambiati prima che lei partisse alla volta dell'Argentina, pare per motivi di lavoro.

Baci sul naso, caldi abbracci, grandi sorrisi e forse anche un passionale bacio sulle labbra (alcuni pensano che quello pubblicato da "Chi" in copertina sia più un bacio sulla guancia che altro) sono i gesti d'affetto che Belen e Stefano si sono dati in pubblico a poco più di tre anni dall'annuncio della loro separazione.

Secondo le indiscrezioni che ha raccolto il giornale di Signorini, inoltre, la sudamericana avrebbe trascorso la bellezza di 72 ore chiusa in casa con De Martino e il figlio prima di prendere il volo per la sua terra d'origine; dopo aver partecipato alla serata che ha visto il debutto del 29enne come dj, quest'ultimo e la Rodriguez sarebbero spariti dalla circolazione per tre giorni interi, prima di farsi rivedere più affiatati che mai a Linate.

Belen e Stefano non confermano e non smentiscono il gossip

Mentre sul web non si parla d'altro che del loro riavvicinamento, Belen e Stefano scelgono di non commentare in alcun modo il gossip che li ha travolti nelle scorse ore: la showgirl attualmente si trova in Argentina per motivi di lavoro (questo è quello che sostiene "Chi" nel suo ultimo numero), mentre il ballerino è in Italia in procinto di iniziare la nuova avventura alla guida di Made in Sud a fine febbraio.

Da quando si sono detti ufficialmente addio nel dicembre del 2015, i giornali hanno spesso ipotizzato un ritorno di fiamma tra la Rodriguez e De Martino; nonostante lei abbia fatto coppia fissa con Andrea Iannone per circa due anni e lui abbia avuto vari flirt (il più lungo pare sia quello con la stilista Gilda Ambrosio), sono state tante le volte in cui gli addetti ai lavori hanno raccontato di un possibile ricongiungimento dell'ex coppia.

Dopo che la 34enne ha lasciato il pilota Aprilia, si dice siano stati tanti i tentativi del napoletano di riconquistarla; emozionante, per esempio, è stata la dichiarazione d'amore che Stefano ha fatto a Belen in diretta a Domenica In qualche mese fa ("Tra lei e Santiago è il mio posto preferito, solo con loro sono veramente felice").

Oggi, dopo aver vissuto un periodo da single, la Rodriguez e De Martino si sono ritrovati, per la gioia di quei tantissimi fan che hanno sempre creduto nel loro amore.