Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati immortalati in uno scatto che li ritrae mentre si danno un bacio. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini: il giornale infatti ha pubblicato un articolo interamente dedicato ad una tra le coppie più discusse del web, con tanto di foto di un bacio. Tutto questi indizi lasciano presumere che i due possano essere tornati insieme dopo aver messo da parte i dissapori. Inutile dire quando i fan siano rimasti entusiasti nell'apprendere la notizia.

Il bacio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Il settimanale Chi, in onda ogni mercoledì, ha sganciato una vera e propria bomba: a quanto pare Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero essere tornati insieme.

Sul settimanale è, infatti, presente un articolo riferito ai due protagonisti, il tutto corredato da foto alquanto "compromettenti". I due appaiono insieme, felici e spensierati, in un'immagine sono abbracciati e si sorridono teneramente. In un'altra invece accade qualcosa di più: in questa seconda foto Belen e Stefano si sono scambiati anche un bacio che, in men che non si dica, ha infiammato il web.

Alfonso Signorini è, dunque, convinto che i due si amino ancora. Dopotutto, come essere contrari a questa affermazione? Ad ogni modo, i diretti interessanti non si sono ancora espressi in merito ma le foto sembrano parlare molto chiaramente.

Belen e la dedica d’amore a Stefano

Inoltre, proprio qualche settimana fa, Belen Rodriguez aveva fatto una bellissima dedica d'amore a Stefano ai microfoni di Radio 105.

Nel corso delle varie ospitate nel programma radiofonico condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia, la Rodriguez aveva dedicato a De Martino una canzone di Laura Pausini. La showgirl, inoltre, aveva concluso il suo intervento sussurrandogli: "Ci vediamo a casa". Già in quella occasione il popolo del web era insorto gridando al ritorno di fiamma. Alla luce delle ultime rivelazioni, però, la verità sembra, ormai, inequivocabile. Cosa dichiareranno i diretti interessati?

Al momento Belen Rodriguez risulta essere in Argentina e numerose foto e video pubblicati all'interno del suo profilo Instagram lo testimoniano. La showgirl, infatti, non perde occasione per far parlare di sé. Dopo la vacanza nel suo paese d'origine, però, la Rodriguez dovrà fare i conti con quanto sta accadendo in Italia. Ci sono questioni in sospeso ad attenderla.