Annuncio

Annuncio

La puntata di ieri di C'è Posta per te è stata infiammata dalla presenza di Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi. La donna riesce sempre a generare molto scalpore a causa dei suoi look e del suo aspetto estremamente seducente e prorompente. Anche in occasione dell'ospitata da Maria De Filippi, la Nara non ha potuto fare a meno di mostrare il meglio di sé indossando un abito con una scollatura mozzafiato. Sul web è immediatamente scoppiata la polemica tra chi l'ha criticata e chi si è complimentato con lei.

Qualche utente su Twitter ha scritto: "Da infarto".

Wanda Nara e Mauro Icardi ospiti a C'è Posta per te per fare una sorpresa alla 23enne Serena

Ieri sera, sabato 2 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Maria De Filippi, C'è Posta per te.

Advertisement

Verso la fine della trasmissione, la conduttrice ha chiamato in studio due ospiti molto speciali: il calciatore dell'Inter Mauro Icardi e la sua compagna Wanda Nara. I due protagonisti sono stati invitati nel programma per fare una splendida sorpresa a Serena, una ragazza di soli 23 anni vittima di un gravissimo lutto: la perdita della madre. I due fratelli della ragazza, insieme al loro padre, hanno voluto fare un regalo alla giovane facendole conoscere il suo idolo più grande, l'attaccante nerazzurro Mauro Icardi. Quest'ultimo, però, si è presentato come di consueto in compagnia della sua donna, la bellissima e prorompente Wanda Nara. L'apparizione della sua compagna ha generato molto scalpore sui social. Sul web, infatti, è scoppiata la bufera a causa del suo abbigliamento.

La scollatura mozzafiato scatena il web

Wanda, infatti, si è presentata con un abito nero lungo, molto semplice e liscio, arricchito da una profonda scollatura quasi 'ombelicale'.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sotto al vestito, naturalmente, la Nara non indossava il reggiseno, perché sarebbe risultato fortemente anti estetico. Per questo motivo, molti utenti sul web sono impazziti ed hanno dato libero sfogo ai commenti più disparati. Il social maggiormente preso di mira è stato Twitter. Qui, infatti, si sono distinti commenti di ogni genere, divisi tra coloro i quali hanno notevolmente apprezzato la scelta della compagna di Icardi e quelli che, invece, hanno ritenuto assolutamente inopportuno il suo outfit e l'hanno esortata a coprirsi di più. Tra i vari commenti, si può leggere, ad esempio, quello di un utente che ha detto: "La scollatura di Wanda Nara è da infarto".