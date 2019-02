Annuncio

Il Trono di Spade è stata una delle serie più seguite della storia e l'attesa per l'ottava, e conclusiva, stagione si sta facendo spasmodica. In Italia andrà in onda a partire dal 22 aprile 2018, su Sky Atlantic, ma sarà già disponibile la versione in originale con i sottotitoli una settimana prima.

In occasione di quello che sarà l'inizio della fine di una delle serie più amate di tutti i tempi, gli autori e ideatori David Benioff e D.B. Weiss hanno rilasciato delle dichiarazioni a The Hollywood Reporter sulla stagione in arrivo.

Hanno assicurato i fan della popolarissima serie fantasy che i 6 episodi che concluderanno la stagione saranno qualcosa di incredibile, tanto che faranno impallidire ciò che è accaduto nelle sette stagioni precedenti.

Benioff e Weiss: l'ottava stagione sarà ricca di momenti epici

Nello specifico, gli autori fanno un preciso riferimento alla Battaglia dei Bastardi, una delle sequenze più amate della serie, diretta da Miguel Sapochnik, dicendo che andranno ben oltre quel livello di intensità. Ne sono certi perchè, come hanno dichiarato, la maggior parte dell'ottava stagione è diretta dallo stesso Miguel Sapochnik.

Ma rispetto a cosa la Battaglia dei Bastardi sembrerà uno scontro da poco? Fanno riferimento allo scontro finale che dovrebbe vedere tutte le forze di Westeros unite da un lato e l'esercito di non-morti guidati dal Re della Notte dall'altro. Il famoso scontro per i quali ci sono voluti quasi due mesi di riprese (55 giorni per l'esattezza). Tuttavia, assicurano Benioff e Weiss, lo scontro finale non sarà di certo l'unico momento straordinario a livello di regia ed effetti speciali dell'ottava stagione del Trono di Spade.

Weiss e Benioff ai Visual Effects Society Awards

L'intervista al The Hollywood Reporter di David Benioff e D.B. Weiss è stata rilasciato per l'incontro con la stampa durante il premio speciale Eccellenza Creativa che hanno ricevuto durante i 17esimi Visual Effects Society Awards. Gli autori della serie hanno parlato di quello che hanno fatto in questi anni e di due battaglie come le sequenze più difficili di tutta la serie, ossia proprio la Battaglia dei Bastardi e la battaglia sul lago ghiacciato della settima stagione.

Solo un'anteprima per preparare quello che volevano davvero dire e per generare hype per l'ottava stagione del Trono di Spade con una semplice frase: "Certo, le cose che stiamo facendo per la stagione conclusiva vanno ben oltre tutto questo".