Manca ancora tanto alla nuova edizione di X Factor, ma i settimanali di Gossip già provano ad individuare i nomi di coloro che prenderanno il posto dei giudici uscenti; "Chi", in particolare, sostiene che ci sarebbero tre cantanti in trattativa con il talent Sky. Secondo la rivista di Signorini, a rimpiazzare Fedez&Co potrebbero essere il suo "rivale" Salmo, Tommaso Paradiso dei The Giornalisti e l'ex coach di Amici Emma Marrone.

Fedez lascia X Factor: al suo posto potrebbe arrivare Salmo

Manuel Agnelli, Lodo Guenzi, Mara Maionchi e Fedez non dovrebbero essere confermati nel ruolo di giudici della prossima edizione di X Factor; a comunicare il proprio addio al talent show di Sky dopo tanti anni, per esempio, è stato il rapper alcuni giorni fa.

Rispondendo alla domanda di una fan su Instagram, il marito di Chiara Ferragni ha infatti dichiarato: "Cinque anni consecutivi sono tanti (secondo alcuni troppi). Sono cambiate molte cose e per me è difficile adattarmi.

Ho bisogno di chiudere il cerchio e dedicarmi alla mia famiglia".

Dietro le quinte del programma vinto da Anastasio nel 2018, dunque, gli addetti ai lavori sono alla ricerca di artisti che possano non far rimpiangere i giurati dell'anno scorso; è il settimanale "Chi" il primo ad anticipare i nomi di tre candidati al ruolo di "coach" di X Factor 13.

In una nota rubrica della rivista di gossip, dunque, in queste ore si legge: "I 4 giudici del talent non saranno riconfermati, e Fedez lo ha annunciato sui social qualche giorno fa. A sedere in giuria, potrebbero essere: Salmo, Emma Marrone e il frontman dei The Giornalisti".

Il rapper che, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe vicinissimo al format di Sky, è considerato da molti un "antagonista" di Federico Lucia, e questo potrebbero confermarlo anche le parole che ha usato quest'ultimo su Instagram un paio di giorni fa.

A un fan che gli domandava chi secondo lui prenderà il suo posto nella trasmissione che ricerca il talento, il cantante ha risposto: "Faccio una previsione di Nostradamus. Sicuramente ci sarà un artista che ha sempre sputato m***a sui talent (X Factor nello specifico) e che ha criticato me e altri giudici in varie occasioni".

Emma 'tradisce' Amici per X Factor? L'indiscrezione

Oltre a Salmo, nella rinnovata giuria di X Factor 2019 potremmo ritrovare una cantante che ha già ricoperto un ruolo simile in un'altro talent show: Emma Marrone. Stando alla notizia che ha dato "Chi" il 6 febbraio, la pugliese sarebbe in trattativa con Sky per la prossima edizione del format "rivale" di quello che ha vinto lei nel 2009: Amici di Maria De Filippi.

Ricordiamo che la 34enne è stata per ben quattro volte coach del serale del programma di Canale 5 (a volte da sola, altre in coppia con Elisa), quindi conosce benissimo i meccanismi di questo genere di trasmissioni.

Alcuni giorni fa, sul web si vociferava che la "Brown" fosse stata contattata da Carlo Freccero per la giuria di The Voice, l'edizione affidata a Simona Ventura che debutterà tra poco su Rai Due; l'artista, però, pare abbia rifiutato l'offerta.

Nell'attesa di scoprire cosa ne sarà del suo chiacchierato futuro in tv, Emma ha annunciato un'importantissima novità che la riguarda: il 22 febbraio uscirà il singolo "Love il madness", un duetto che la Marrone ha avuto l'onore di incidere con Jared Leto dei 30 Seconds To Mars.