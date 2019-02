Annuncio

Annuncio

Risale a meno di una settimana fa lo scoop lanciato da "Chi" sul riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: tutti i media, infatti, hanno parlato delle effusioni che i due ex si sono scambiati in aeroporto prima che lei partisse per l'Argentina.

Nelle ultime ore, però, la showgirl e il ballerino sono apparsi piuttosto distanti sui social network: mentre lei si diverte e prende il sole nella sua terra d'origine, lui si è concesso un weekend sulla neve con il piccolo Santiago.

Belen e Stefano sono tornati insieme? I dubbi dei fan

Guardando le Instagram Stories che stanno pubblicando in questi giorni la Rodriguez e De Martino, sembra di essere tornati indietro di circa un mese, cioè a quando i due hanno trascorso le vacanze di Capodanno distintamente.

Annuncio

Del resto, da quando sono stati paparazzati in atteggiamenti più che affettuosi all'aeroporto di Linate, Belen e Stefano non si sono più visti: lei si trova in Argentina da circa una settimana, mentre lui si divide tra le prove di Made in Sud e il tempo libero da trascorrere con il figlio. È proprio con il piccolo Santiago, infatti, che il napoletano ha deciso di passare questo weekend di inizio febbraio sulla neve: sul suo profilo Instagram il 29enne ha caricato una serie di dolci video in cui si mostra insieme al bimbo mentre pattinano sul ghiaccio, si coccolano a letto e si divertono a provare i filtri del social network.

Intanto, mentre l'ex marito si prende cura del loro bambino di 5 anni e mezzo, la showgirl si fa immortalare dall'inseparabile amica Milca Gili mentre prende il sole, si scatena in pista e consuma cene a base di piatti tipici della sua Argentina.

Annuncio

Il fatto che i protagonisti assoluti del Gossip degli ultimi giorni siano così lontani dopo essere stati fotografati mentre si abbracciavano, accarezzavano e baciavano davanti a tutti (compreso il figlio), sta facendo sorgere dei dubbi sulla fondatezza dell'indiscrezione che ha lanciato "Chi" meno di una settimana fa. Il pubblico, infatti, si sta chiedendo come mai, nonostante si sia parlato di un ritorno di fiamma, i due ex coniugi stiano dimostrando che tra loro, in realtà, non sarebbe cambiato nulla. Del resto è piuttosto palese che, dopo essersi visti in aeroporto, la conduttrice e l'ex inviato dell'Isola dei Famosi non abbiano più trascorso del tempo insieme.

Belen e Stefano di nuovo in Tv: lei a Sanremo Young, lui a Made in Sud

"Chi" ha rivelato che, prima di salutarsi a Linate con abbracci e baci, Belen e Stefano avrebbero trascorso circa tre giorni chiusi in casa: il ritorno di fiamma, infatti, pare sia avvenuto proprio tra le mura dell'abitazione milanese della showgirl dopo l'evento che ha visto il debutto del napoletano come dj.

Annuncio

I paparazzi hanno immortalato la 34enne mentre si asciugava le lacrime prima di salire sull'aereo che l'avrebbe riportata in Argentina a meno di un mese dal Capodanno che ha trascorso con amici e, pare, anche con Ezequiel Lavezzi. La rivista di gossip, però, ha svelato che la Rodriguez sarebbe tornata nella sua terra natia per motivi di lavoro, anche se fino ad oggi sui suoi profili social sta postando soltanto foto in bikini e video di serate di puro divertimento.

Ad ogni modo, sembra proprio che il rientro in Italia sia dietro l'angolo: il 15 febbraio, infatti, la conduttrice debutterà nella giuria di Sanremo Young, il programma di Antonella Clerici che torna con la sua seconda edizione. Stefano De Martino, invece, si sta preparando per presentare al meglio Made in Sud, lo show comico di Raidue che vedrà tra i suoi protagonisti anche Biagio Izzo e Fatima Trotta.