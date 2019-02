Annuncio

Appuntamento spumeggiante quello che andrà in onda stasera dell'Isola dei Famosi. Prima di conoscere tutte le novità, facciamo un punto della situazione su ciò che è successo negli ultimi sette giorni.

Dopo l'eliminazione di Taylor Mega, Youma Diakite ha abbandonato l'isola. L'ex modella l'ha fatto per amore di suo figlio, infatti questa separazione forzata dalla sua mamma stava diventando troppo dura e difficile da affrontare. Anche Paolo Brosio ha dovuto abbandonare, temporaneamente, l'isola a causa delle punture dei mosquitos. Per lui ci sono stati accertamenti e cure mediche.

Non solo abbandoni, ma anche gossip, infatti durante l'ultima settimana è scattato un certo feeling tra i due nominati Yuri Rambaldi e Sarah Altobello; feeling che si è trasformato in qualcosa di più concreto durante la festa per i 47 anni di Stefano Bettarini.

Durante un ballo molto sensuale ci sono stati abbracci e delle palpatine che hanno fatto salire la temperatura sull'isola. Yuri ha anche inscenato uno spogliarello e questi atteggiamenti non sono piaciuti a tutti, in primis a Jo Squillo, che ha subito convocato una riunione nella Ciurma, per discutere della faccenda.

Anticipazioni

Per la puntata di stasera, invece, che cosa ci aspetta? Ci sarà sicuramente l'arrivo di due nuovi naufraghi: dopo l'infortunio approda finalmente in Honduras Jeremias Rodriguez e ad accompagnarlo ci sarà l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Stasi.

In più conosceremo il nome del nuovo eliminato, che sarà uno tra Yuri Rambaldi, Sarah Altobello e Grecia Colmenares.

