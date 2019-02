Annuncio

Brutte notizie in arrivo per tutti i fan della soap opera Il Paradiso delle signore, che in questa stagione televisiva ha debuttato nel pomeriggio di Raiuno, dopo per tre stagioni è stata trasmessa con successo nel prestigioso slot del prime time. Dopo un esordio decisamente sottotono, la serie tv ambientata negli anni del boom economico italiano si è ripresa e in queste ultime settimane di messa in onda ha anche toccato la soglia del 15% di share. Adesso, però, stando alle indiscrezioni riportate sul sito de Il Fatto Quotidiano e Il Mattino, la soap potrebbe essere sospesa dalla Rai.

La soap Il Paradiso delle signore a rischio chiusura dalla Rai

Nel dettaglio, infatti, si legge che la Rai potrebbe mettere in stand-by la messa in cantiere delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, nonostante l'alto gradimento da parte del pubblico, che come vi dicevamo, negli ultimi mesi si è affezionato sempre di più al prodotto.

Prima c'era stato lo spostamento della produzione da Torino a Roma, in quanto i sindacati non avevano approvato la necessità di dover intensificare il lavoro, dato che la serie si è trasformata in un appuntamento quotidiano e di conseguenza il numero delle puntate da produrre è aumentato. Complessivamente per la realizzazione della soap opera del primo pomeriggio di Raiuno lavorano oltre 500 operatori e i ritmi di produzione sono molto serrati.

La produzione, infatti, lavora cinque giorni su sette, per realizzare le cinque puntate che vanno a comporre la settimana di messa in onda su Raiuno. Adesso, però, ecco che arriva il rumors riguardante la possibile sospensione de Il Paradiso delle signore, la quale potrebbe essere dovuta anche un motivo legato ai costi di produzione.

Ascolti in crescita per Il Paradiso delle signore in daytime

Va detto, però, che al momento da parte della Rai non sono arrivate ancora notizie ufficiali riguardo questo rumors che aleggia con maggiore insistenza sul web e sui social e soprattutto tra i tantissimi fan, i quali a questo punto vogliono conoscere la verità su quello che accadrà nei prossimi mesi. Il Paradiso delle signore potrebbe chiudere i battenti dopo questa prima stagione in daytime? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Intanto la soap ha conquistato un pubblico sempre più cospicuo di telespettatori: la media attuale, infatti, risulta essere di oltre 1.8 milioni di spettatori al giorno con uno share che oscilla tra il 13 e il 15%.