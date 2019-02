Annuncio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare proprio che siano tornati insieme. A diffondere lo scoop è stato Alfonso Signorini all'interno del suo settimanale "Chi". Il giornalista ha pubblicato anche un video su Instagram, riportato di seguito, in cui è ripresa la clip del bacio appassionato tra la showgirl e il ballerino. La ripresa in questione immortala i due protagonisti all'aeroporto di Milano mentre si tengono per mano. Successivamente Stefano si avvicina a Belen e le dà un bacio molto sentito.

La clip del bacio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Sul profilo personale di Instagram di Alfonso Signorini è apparso un video che sta generando molto scalpore. In questi giorni si vociferava di un ipotetico ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

I pettegolezzi sono stati tanti, così come tanti sono stati gli indizi che i due protagonisti hanno lasciato sulla loro scia.

Basta partire dalla foto in cui la Rodriguez sfoggiava un anello simile ad una fede, fin poi ad arrivare ai vari scatti che li riprendevano insieme come una famiglia felice. Ebbene, dopo l'ennesimo rumors sul loro conto pare proprio che la verità sia saltata fuori. Pare che la notizia sia vera: i due starebbero di nuovo insieme. Tuttavia, attendiamo conferme ufficiali.

Quel che è certo è il fatto che Alfonso Signorini abbia pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ci sono i due protagonisti intenti a scambiarsi un tenero bacio. Stefano è in piedi mentre Belen è accovacciata sul pavimento.

Si trovano all'aeroporto di Milano. Entrambi si tengono per mano. Dopo poco tempo si vede chiaramente Stefano che si avvicina a Belen e le dà un bacio sulle labbra. Successivamente, Belen si alza e getta le braccia al collo di lui.

Il messaggio su Instagram della showgirl

La clip è assolutamente inequivocabile. I diretti interessati, ad ogni modo, non si sono ancora espressi sulla vicenda ma le immagini e i video sembrano parlare davvero molto chiaro. Tuttavia, scorrendo un po' sui profili dei diretti interessati, Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram una storia nella quale ha espresso un pensiero molto intenso.

La frase è scritta in spagnolo ma il significato è più o meno questo: "Mi trovo in un momento della mia vita in cui sto cercando di fare solo ciò che mi rende felice".

Insomma, questa sembra essere quasi una confessione velata. In attesa che i protagonisti trattino in prima persona la vicenda, i fan non possono che essere felici per loro.