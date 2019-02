Annuncio

"Com'è piccolo il mondo", è questo il commento che viene da fare dopo aver letto l'ultimo Gossip che ha lanciato Alberto Dandolo su 'Oggi'. Il giornalista ha svelato una notizia che riguarda indirettamente i due protagonisti assoluti di questi giorni: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stando alle indiscrezioni che circolano recentemente, tra due ex fidanzati della showgirl e del ballerino sarebbe scoppiata la passione: stiamo parlando di Marco Borriello (primo amore famoso dell'argentina) e Gilda Ambrosio (unico flirt ufficiale del napoletano dopo la separazione).

'Oggi' annuncia: 'Borriello e la Ambrosio stanno insieme segretamente'

Mentre tutti parlano del palese riavvicinamento che c'è stato tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il sito di Oggi decide di spiazzare gli amanti della cronaca rosa con una notizia che coinvolge indirettamente i genitori di Santiago.

Stando a quello che ha scritto Alberto Dandolo poche ore fa, due famosi ex fidanzati della showgirl e del ballerino, avrebbero iniziato a frequentarsi in gran segreto da qualche tempo.

Gli "amanti" in questione, sono Marco Borriello e Gilda Ambrosio, rispettivamente primo amore celebre dell'argentina e unica fidanzata ufficiale del napoletano dopo la separazione.

Le indiscrezioni che stanno impazzando in rete, dunque, sostengono che l'ex calciatore e la stilista si sarebbero conosciuti qualche mese fa ad Ibiza (dove avrebbero trascorso insieme il Capodanno) e, dopo un periodo di sola amicizia, tra i due sarebbe scoppiata la passione.

Il giornalista di Dagospia, inoltre, fa sapere che la neo coppia farebbe sul serio ma che, per il momento, non avrebbe alcuna intenzione di uscire allo scoperto.

Qualora fosse vera la notizia che ha lanciato il sito di 'Oggi', vorrebbe dire che a Milano sta andando in scena una soap opera dei giorni nostri, dove i protagonisti si incrociano in storie d'amore più o meno importanti, un po' come accade da tanti anni a "Beautiful".

Belen, Stefano, Marco e Gilda: le coppie si mescolano?

La passionale ma segreta relazione che starebbero vivendo Borriello e la Ambrosio, spiazza gli appassionati di gossip soprattutto per il passato sentimentale che i due hanno "in comune": entrambi i protagonisti di questo flirt, infatti, sono stati fidanzati con i protagonisti assoluti della cronaca rosa degli ultimi giorni.

L'ex calciatore Marco ha avuto una lunga e tormentata storia d'amore con Belen Rodriguez: i due sono stati insieme per circa 4 anni, si sono detti addio dopo la partecipazione di lei all'Isola dei Famosi, ma oggi sono rimasti in ottimi rapporti (i settimanali raccontarono di un riavvicinamento tra loro nell'estate del 2016).

Gilda, invece, è stata l'unica ragazza che Stefano De Martino ha ammesso di aver frequentato seriamente dopo la fine del suo matrimonio: dopo averla definita per circa un anno solo "un'amica speciale", in una recente intervista il ragazzo ha confermato di aver fatto coppia con la stilista per un periodo.

Proprio nei giorni in cui impazza il gossip sul ritorno di fiamma in corso tra Belen e Stefano, due loro famosissimi ex finiscono al centro delle chiacchiere per una passione che sarebbe nata tra loro di recente.

Cosa ne penserà la gente di questo "gioco delle coppie"?