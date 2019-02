Annuncio

Un vero e proprio terremoto si sta abbattendo su L'Eredità, il quiz game condotto da Falvio Insinna. Questa volta a far scoppiare la bomba non è il conduttore con i suoi modi a volte considerati troppo bruschi, ma il campione in carica Diego Fanzaga.

Il giovane Diego giorno dopo giorno si sta dimostrando un vero e proprio talento. Dopo essersi confermato per l'ennesima volta campione, ha aggiunto al suo salvadanaio altri 27.500 euro indovinando la parola al gioco della 'Ghigliottina'.

Al termine della puntata andata in onda ieri sera su Rai1 nella fascia pre-serale, sui social è scoppiata una vera e proprio polemica. Molti utenti hanno insinuato che il campione venisse favorito dalla produzione.

Sotto accusa non c'è solo il modo in cui Diego si è riconfermato, ma anche le parole scelte per portare a casa il montepremi finale.

Nel gioco finale la parola incriminata è stata proprio "Claudia". Per molti è stato visto come un indizio fin troppo facile per far arrivare Diego all'ennesima vittoria finale. Proprio per questo che molti hanno gridato alla scandalo puntando il dito contro la produzione. Ricordiamo che lo stesso sgomento da parte dei telespettatori era avvenuto anche nel corso della vittoria precedente. Anche in quel caso la Rai è stata accusata di aver favorito il campione. A far discutere sul concorrente c'è anche il fatto che spesso le domande a lui rivolte nei 'calci di rigore' siano molto più semplificate rispetto agli sfidanti.

L'Eredità accusata di complotto

Diego Fanzaga a L'Eredità in questi giorni sta rubando il cuore di tantissime telespettarici non solo per la sua bellezza ed il suo fascino ma anche per la sua preparazione.

Il ragazzo vorrebbe diventare un professore ed è fidanzato con Nina, proprio a causa della gelosia della sua ragazza ha bloccato tutti gli account social. In questi giorni sta montando una polemica intorno alla giovane campione. Alcuni utenti su Twitter stanno ipotizzando un complotto tra la Rai ed il campione. Diego al posto degli orecchini ha dei dilatori, così molti utenti hanno insinuato che dietro ci fosse un qualcosa per suggerire le risposte al concorrente. Siamo certi che la rete ammiraglia e tutta la produzione del quiz game non faccia mai una cosa del genere, ma ogni utente è libero di pensare ciò che vuole. Chissà nella puntata odierna cosa accadrà al giovane Diego e se le polemiche intorno alla vicenda proseguiranno o verranno smorzate anche dal conduttore.