Ora o Mai più nonostante non riesca a sfondare negli ascolti, settimana dopo settimana fa sempre discutere e parlare. Nella puntata di ieri Amedeo Minghi, dopo essere stato criticato duramente da alcuni membri della giuria per il testo di Vattene Amore, è tornato di nuovo nello show musicale condotto da Amadeus per un nuovo duetto. Lo scorso sabato, infatti, Red Canzian, Ornella Vanoni e Donatella Rettore al termine della performance di Annalisa Minetti avevano espresso dei giudizi negativi sul 'Trottolino amoroso' di Minghi.

La canzone era stata definita leggera, per bambini e brutta. Le critiche, in ogni modo, non erano state mandate già dallo stesso cantautore e da Scialpi, che durante la scorsa settimana ha avuto una reazione spropositata di Scialpi.

Ieri, al termine di un nuovo duetto, Amedeo Minghi ha ricevuto le scuse da parte dei giudici che lo avevano attaccato. In primis ci ha pensato Amadeus: "Ti ho chiamato la settimana scorsa per chiederti subito scusa". Il conduttore, in evidente imbarazzo, ha ribadito che nel suo programma si devono giudicare le esibizioni degli artisti in gara e non degli ospiti che nel corso degli anni hanno venduto tantissimi dischi. Infine, Amadeus ha ringraziato nuovamente Minghi per aver accettato di nuovo l'invito.

Scuse a Minghi: bene Vanoni e Canzian, fredda Rettore

Amedeo Minghi, dopo essere stato criticato per il testo di Vattene Amore, ha ricevuto le scuse in diretta dai tre giudici. Red Canzian ha ammesso di aver sbagliato e di aver rivolte le sue scuse a Minghi già in privato durante la settimana.

Ornella Vanoni sembra invece essersi arrampicata sugli specchi: "Trottolino amoroso mi ha perseguito per anni. Ho detto che è una canzone per bambini perché quando si ama si diventa bambini". La Rettore invece è sembrata molto distaccata, tanto da ribadire ancora una volta che non avrebbe esordito con quella canzone. Amedeo Minghi, dopo aver ricevuto l'appoggio di Toto Cotugno, ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto sui social durante la settimana.

Ornella Vanoni si addormenta in diretta

Ornella Vanoni durante la puntata di ieri si è addormentata in diretta, saltando la votazione di un concorrente. La cantante ha spiegato di non aver dormito a causa della sua cagnolina che ha iniziato ad abbaiare dalla mattina presto fino alle 12,30 circa. In seguito la Vanoni è stata chiamata sul palco per duettare con il suo allievo Paolo Vallesi, ma ancora una volta ha spiazzato il pubblico: "Ho sonno, non puoi esibirti da solo?".