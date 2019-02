Annuncio

Sabato 2 febbraio è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi. Durante la serata di ieri non sono mancate le sorprese con tre ospiti d'eccezione: Claudio Amendola e la coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara. Proprio quest'ultima ha diviso particolarmente i social per il look scelto in puntata. Il capitano dell'Inter e la sua compagna sono stati chiamati in causa per fare una sorpresa a Serena. La giovane è stata invitata dai suoi due fratelli e dal padre perché da quando è venuta a mancare la madre dei tre ragazzi, Serena non ha mai staccato la spina.

La ragazza si divide tra il calcio che è la sua passione e la casa, senza mai dedicarsi un momento per lei. Vista la fede nerazzurra della ragazza, non poteva non essere presente il simbolo della squadra nerazzurra.

La coppia per tutto il tempo ha mostrato segni di commozione di fronte alla storia, ma Wanda è stata criticata duramente per il vestito utilizzato. La compagna di Icardi ha scelto un vestito lungo nero con una scollatura piuttosto generosa. Sui social in particolare su Twitter e su Facebook sono arrivati numerosi commenti negativi all'indirizzo di Wanda. Molti hanno pensato che il vestito non fosse adatto per quella storia così toccante. Altri utenti invece, al contrario, hanno difeso a spada tratta la Nara, complimentandosi per la sua bellezza e con il look scelto.

Cancellato il programma di Maria de Filippi

C'è posta per te il prossimo sabato non andrà in onda. L'appuntamento con il programma di Maria De Filippi è rimandato a sabato 16 febbraio. Il motivo dello stop al programma non riguarda assolutamente gli ascolti, ma la messa in onda della finale del Festival di Sanremo.

Da martedì 5 febbraio a sabato 10 febbraio inizierà la 69esima edizione del festival dedicato alla musica italiana. Per l'intera settimana Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione, ma anche in Rai ci saranno dei cambiamenti.

Ascolti record per C'è posta per te

La nuova puntata di C'è posta per te ha siglato un nuovo record di ascolti. Il programma condotto da Maria De Filippi ha raccolto davanti al piccolo schermo quasi 6 milioni di telespettatori con uno share del 29,1% confermandosi ancora una volta una macchina da guerra del sabato sera. Amadeus con il suo Ora o Mai piu invece ha conquistato 3.267.000 italiani con uno share pari al 16,5%. Risultati che confermano i numeri già registrati sabato scorso.