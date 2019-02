Annuncio

La puntata del Trono Over [VIDEO] di Uomini e donne che vedremo in onda oggi pomeriggi,o a partire dalle 14:45, sarà ricca di sorprese come svelano le anticipazioni. Durante la registrazione della puntata, come di consueto, l'ingresso di Gemma Galgani è stato preceduto da un video che riassume il suo sfogo relativo al post puntata precedente, interrotto più volte da Tina Cipollari che ha commentato con sarcasmo le sue affermazioni. Gemma si è seduta al centro dello studio e ha raccontato la conoscenza con il nuovo corteggiatore Marcello.

Nonostante le incomprensioni iniziali, la dama torinese si è mostrata entusiasta dell'uomo. Come aveva già detto nelle scorse puntate, tra i due c'è molta intesa a tal punto che la Galgani sembra essere pronta a guardare avanti e dimenticate del tutto Rocco Fredella.

Tina Cipollari e Gianni Sperti però non credono all'interesse di Gemma nei confronti di Marcello, anche perché la dama ha continuato a battibeccare con Rocco e hanno ipotizzato che ben presto farà la fine di Paolo, che dopo l'entusiasmo iniziale è stato liquidato e messo in un angolo.

Gemma Galgani felice della conoscenza con Marcello

Gemma Galgani, dopo la delusione per la fine della sua storia con Rocco Fredella, sembra essere rinata. Merito del suo nuovo corteggiatore Marcello, un signore distinto che con lei condivide passioni e interessi comuni nonostante, come ha rivelato nella scorsa puntata, non voglia dare l'esclusiva alla dama torinese e abbia infatti già lasciato il numero ad altre signore. In ogni caso, come ha raccontato la Galgani, fra loro le cose procedono bene [VIDEO].

Gemma ha dichiarato di essere felice e di volersi mettere alle spalle la storia con Rocco Fredella.

I dubbi di Tina Cipollari e Gianni Sperti

Gemma Galgani ha deciso di chiudere definitivamente con Rocco Fredella e non tornare più sui suoi passi. A non credere nell'interesse della dama torinese nei confronti dei nuovo arrivato sono Tina Cipollari e Gianni Sperti. In particolare la bionda opinionista ha sostenuto che Marcello ben presto farà la fine del cavaliere Paolo, che in un primo momento era stato esaltato dalla Galgani per poi essere liquidato. Gemma invece ha difeso la sua scelta ed è convinta della strada intrapresa. La tesi di Tina Cipollari è stata però rafforzata dai continui battibecchi che si sono accesi nel corso della puntata tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, a testimonianza che tra i due ancora non è del tutto finita.